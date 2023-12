कोण आहेत MPचे नवे मुख्यमंत्री मोहन यादव? किती झालंय शिक्षण? राजकीय कारकीर्द कशी? जाणून घ्या

नवी दिल्ली : अनेक चर्चांनंतर मध्य प्रदेशचे नवे मुख्यमंत्रीपदाची माळ डॉ. मोहन यादव यांच्या गळ्यात पडली आहे. पण मुख्यमंत्रीपद मिळालेली ही व्यक्ती नेमकी कोण आहे? त्याचं शिक्षण किती झालंय? तसेच त्यांचं राजकीय करिअर कसं आहे? असे अनेक प्रश्न सध्या तुम्हाला पडले असतील तर या वृत्तातून सविस्तर जाणून घ्या. (Who is Madhya Pradesh news CM Mohan Yadav How educated he is a political career need to know)