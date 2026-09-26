IPS Mohibullah Ansari : कोण आहेत मोहिबुल्लाह अंसारी? अमेरिकेत मिळणार ‘एशियन हिरो अवॉर्ड’; जाणून घ्या IPS अधिकाऱ्याचा प्रेरणादायी प्रवास

Bihar IPS officer Mohibullah Ansari : शालेय जीवनात अभ्यासात मागे राहिल्यानंतर दहावी-बारावीच्या सराव परीक्षांमध्ये नापास झालेल्या मोहिबुल्लाह अंसारी यांनी जिद्द आणि मेहनतीच्या जोरावर भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) दिल्ली गाठली. त्यानंतर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण करून भारतीय पोलीस सेवेत (आयपीएस) स्थान मिळविले. त्यांच्या या प्रेरणादायी प्रवासाची आता अमेरिकेत दखल घेण्यात आली असून, १३ डिसेंबरला फ्लोरिडातील टाम्पा येथे त्यांना ‘द एशियन हिरो अवॉर्ड’ने सन्मानित करण्यात येणार आहे..अंसारी सध्या मुजफ्फरपूरचे सिटी एसपी म्हणून कार्यरत आहेत. असोसिएशन ऑफ वर्ल्ड्स फेअर्स अँड फेस्ट्स यूएसए इंक. या संस्थेतर्फे लोकसेवा, नेतृत्व आणि समाजकल्याणातील योगदानासाठी त्यांची या पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली आहे..मूळचे बिहारमधील सिवान जिल्ह्यातील असलेल्या अंसारी यांना शालेय जीवनात अभ्यासात अपेक्षित यश मिळत नव्हते. दहावी आणि बारावीच्या सराव परीक्षांमध्ये ते नापास झाले होते. वडिलांनी केलेल्या कठोर सूचनेनंतर त्यांनी अभ्यासावर लक्ष केंद्रित केले. मेहनतीच्या जोरावर संयुक्त प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करून २०११ मध्ये आयआयटी दिल्ली येथे रसायन अभियांत्रिकी शाखेत प्रवेश मिळविला..Avi Prasad IAS : चर्चित आयएएस अधिकाऱ्याने केले तिसरे लग्न, आधीच्या दोन्ही पत्नी आहेत जिल्हाधिकारी, तिसरी मंत्रालयात उपसचिव.पदवी घेतल्यानंतर काही काळ खासगी क्षेत्रात नोकरी केल्यानंतर त्यांनी देशसेवेच्या उद्देशाने नोकरी सोडली. २०१५ मध्ये यूपीएससी परीक्षेची तयारी सुरू केली. सुरुवातीच्या अपयशानंतरही प्रयत्न सुरू ठेवत तिसऱ्या प्रयत्नात त्यांनी अखिल भारतीय स्तरावर ३८१वा क्रमांक मिळविला आणि आयपीएस अधिकारी होण्याचे स्वप्न साकार केले.नापास विद्यार्थ्यापासून आयपीएस अधिकारी आणि आता आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारापर्यंतचा त्यांचा प्रवास विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.