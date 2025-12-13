Lionel Messi India Tour 2025: चाहत्यांसाठी मेस्सीची १० मिनिटे! पण, तरूणीला फोटो काढण्यासाठी मिळाली २० मिनिटे; कोण आहे Subhashree Ganguly?

who is Subhashree Ganguly Messi selfie issue? लिओनेल मेस्सी येणार.. येणार.. अन् अखेर तो आज भारतात आला... पहाटे ३:३० च्या सुमारास त्याचे विमान कोलकाता विमानतळावर उतरले... त्याला पाहण्यसाठी एवढ्या सकाळी चाहत्यांनी स्टेडियमबाहेर, रस्त्यांच्या कडेला हजारोच्या संख्येने उपस्थिती लावली होती. यावरूनच सॉल्ट लेक स्टेडियमवर किती गर्दी जमेल याचा अंदाज होताच... १० हजाराहून अधिक किमतीची तिकीटं काढून जवळपास ४०-४५ हजार लोकं स्टेडियममध्ये होती.. ती फक्त मेस्सीची एक झलक पाहण्यासाठी, पण घडलं उलटंच... मेस्सी आला अन् १० मिनिटं स्टेडियमवर उपस्थिती दाखवून गेला...त्यातही त्याच्या भवती सुरक्षारक्षक, आयोजक अन् राजकीय व्यक्तींचाच गराडा दिसला. त्यामुळे या गर्दीत मेस्सीला शोधावं तरी कसं, हा प्रश्न स्टेडियमवर उपस्थित प्रेक्षकांना पडला.. मेस्सी, मेस्सी नावाचा गरज सुरू होता, परंतु प्रेक्षकांच्या संयमाचा बांध फुटला.. एवढे महागाचे तिकीट काढून मेस्सी न दिसल्याने चाहत्यांना राग अनावर झाला आणि त्यांनी आयोजकांच्या नावाने शिमगा सुरू केला... या गोंधळात मेस्सीने १० मिनिटातच काढता पाय घेतला.. त्यामुळे प्रक्षक अजून चिडले अन् मैदानात घुसून तोडफोड सुरू केली...मेस्सीला पाहण्यासाठी आम्ही पैसे मोजले... वेळ खर्ची घातला अन् तो न दिसल्याने चाहते निराश झाले. अनेकांनी आपला रोष कृतीतून व्यक्त केला. खुर्च्या फेकल्या, पाण्याच्या बॉटल्स फेकल्या, मेस्सीचे बॅनर फाडले... पण, सामान्य प्रेक्षकांसाठी फक्त १० मिनिटे देणाऱ्या मेस्सीने कार्यक्रमापूर्वी सेलिब्रेटींसोबत फोटो काढण्यासाठी तासभर दिल्याचे समोर आले आहे. बॉलिवूडचा किंग शाहरुख खान व त्याचा मुलग्यानेही मेस्सीसोबत फोटो काढले....पण, त्याचवेळी Subhashree Ganguly नामक महिलेनेही अर्जेटिनाच्या स्टार फुटबॉलपटूसोबत फोटो काढल्याचे समोर आले आहे. तिने जवळपास २० मिनिटे घेतल्याची चर्चा आहे. पण, ही महिला आहे तरी कोण? ती TMC आमदार राज चक्रवर्थी यांची पत्नी आहे. इंस्टाग्रामवर त्यांचे ३.५ मिलियन फॉलोअर्स आहेत..मेस्सी आला अन् ५ मिनिटात गेला... चाहते हजारो रुपये खर्चूनही पाहू शकले नाहीत; ममता बॅनर्जींनी माफी मागत दिले चौकशीचे आदेश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.