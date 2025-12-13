देश

Lionel Messi India Tour 2025: चाहत्यांसाठी मेस्सीची १० मिनिटे! पण, तरूणीला फोटो काढण्यासाठी मिळाली २० मिनिटे; कोण आहे Subhashree Ganguly?

Lionel Messi India tour controversy explained: वर्ल्ड कप विजेता फुटबॉलपटू लिओनेल मेस्सी आज पहाटे कोलकाता येथे दाखल झाला. त्याची एक झलक पाहण्यासाठी पहाटे विमानतळाबाहेर हजारो चाहते उपस्थित होते.. त्यानंतर तो सॉल्ट लेक स्टेडियमवर गेला अन् तिथे गोंधळ झाला...
Messi India Tour 2025: Fans Get 10 Minutes, Political Row Erupts Over Subhashree Ganguly’s Extended Access

Messi India Tour 2025: Fans Get 10 Minutes, Political Row Erupts Over Subhashree Ganguly’s Extended Access

ESAKAL

Swadesh Ghanekar
Updated on

who is Subhashree Ganguly Messi selfie issue? लिओनेल मेस्सी येणार.. येणार.. अन् अखेर तो आज भारतात आला... पहाटे ३:३० च्या सुमारास त्याचे विमान कोलकाता विमानतळावर उतरले... त्याला पाहण्यसाठी एवढ्या सकाळी चाहत्यांनी स्टेडियमबाहेर, रस्त्यांच्या कडेला हजारोच्या संख्येने उपस्थिती लावली होती. यावरूनच सॉल्ट लेक स्टेडियमवर किती गर्दी जमेल याचा अंदाज होताच... १० हजाराहून अधिक किमतीची तिकीटं काढून जवळपास ४०-४५ हजार लोकं स्टेडियममध्ये होती.. ती फक्त मेस्सीची एक झलक पाहण्यासाठी, पण घडलं उलटंच... मेस्सी आला अन् १० मिनिटं स्टेडियमवर उपस्थिती दाखवून गेला..

Loading content, please wait...
Kolkata
Lionel Messi
Football News In Marathi
Football Marathi News
football player
Football

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com