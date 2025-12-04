Indigo Issues: मतभेद, अंतर्गत अस्थिरता अन्... देशातील सर्वात मोठी एअरलाइन संकटात! इंडिगोचा मालक कोण? समस्यांनी का वेढलं? वाचा...

देशातील सर्वात मोठ्या विमान कंपन्यांपैकी एक असलेली इंडिगो सध्या मोठ्या संकटाचा सामना करत आहे. देशभरात कंपनीच्या विमानांची उड्डाणे रद्द केली जात आहेत. देशांतर्गत बाजारपेठेचा ६० टक्क्यांहून अधिक हिस्सा असलेली ही कंपनी सध्या ऑपरेशनल संकटाचा सामना करत आहे. ज्यामुळे तिची प्रतिष्ठा खराब होत आहे. त्यामुळे नुकसान होत आहे. मंगळवार आणि बुधवारी २०० हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली. अशातच इंडिगो कंपनी कोण चालवतं? तसेच सध्या एअरलाइनला का समस्या येत आहेत? हे सविस्तरपणे समजून घेऊया..मिळालेल्या माहितीनुसार, २००५ मध्ये राहुल भाटिया आणि राकेश गंगवाल यांनी नवीन विमानसेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा इंडिगोची सुरुवात झाली. भाटिया हे भारतातील व्यवसाय आणि विमानसेवेबद्दलच्या त्यांच्या समजुतीसाठी ओळखले जात होते. तर गंगवाल यांना यूएस एअरवेज आणि युनायटेड एअरलाइन्स सारख्या मोठ्या कंपन्यांसोबत काम करण्याचा आंतरराष्ट्रीय अनुभव होता. दोघांनाही भारतात अशी विमानसेवा तयार करण्याची कल्पना होती जी वेळेवर काम करेल. भाडे कमी ठेवेल आणि प्रवाशांना २४x७ त्रासमुक्त सेवा देईल. .Indigo Emergency Landing : अहमदाबाद विमानतळावर 'इंडिगो' विमानाचे आपत्कालीन लँडिंग; बॉम्बच्या धमकीने उडाली खळबळ!.सध्या राहुल भाटिया हे कंपनीचे सह-संस्थापक आहेत. तसेच त्याचे प्रवर्तक आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. दोघांनी एकत्र कंपनी सुरू केली. पण काही काळानंतर त्यांचे संबंध बिघडू लागले. कालांतराने दोन्ही भागीदारांमधील मतभेद वाढत गेले. गंगवाल यांनी इंटरग्लोब एंटरप्रायझेसद्वारे भाटिया यांच्या इंडिगोवरील नियंत्रण, पक्ष व्यवहार आणि बोर्ड पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले. २०१९ मध्ये, गंगवाल यांनी सेबीकडे तक्रार दाखल केली..त्यानंतर दोन्ही पक्षांमधील वाद कायदेशीर कार्यवाहीत गेला. लंडन लवादापर्यंत पोहोचला. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये गंगवाल यांनी संचालक मंडळाचा राजीनामा दिला. पाच वर्षांत बाजारात त्यांचा हिस्सा विकणार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर त्यांनी हळूहळू त्यांचा हिस्सा विकण्यास सुरुवात केली. आज, इंडिगो ही देशांतर्गत विमान बाजारपेठेतील सर्वात मोठी कंपनी आहे. ज्याचा बाजार हिस्सा ६२% पेक्षा जास्त आहे. .कंपनी दररोज २,१०० हून अधिक उड्डाणे चालवते. ३९,००० हून अधिक लोकांना रोजगार देते. कंपनीची सध्याची परिस्थिती फारशी आशादायक नाही. इंडिगोच्या मते, गेल्या काही दिवसांपासून किरकोळ तांत्रिक समस्या, हिवाळ्याशी संबंधित वेळापत्रकात बदल, खराब हवामान आणि हवाई वाहतूक व्यवस्थेत वाढलेली गर्दी यासारख्या विविध कारणांमुळे विमान सेवांवर परिणाम झाला आहे..Supreme Court : एखाद्या महिलेला न विचारता तिचा फोटो काढणे गुन्हा नाही, पण केव्हा? सुप्रीम कोर्टाने दिला महत्त्वाचा निकाल.याव्यतिरिक्त १ नोव्हेंबर रोजी नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने लागू केलेल्या नवीन उड्डाण कर्तव्य वेळेच्या मर्यादा नियमांमुळे ही समस्या आणखी वाढली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, वैमानिकांचे विमान उतरण्याचे तास मध्यरात्री १२ ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत मर्यादित करण्यात आले आहेत. त्यांचा आठवड्याचा विश्रांतीचा कालावधी वाढविण्यात आला आहे. या बदलांमुळे क्रूची उपलब्धता कमी झाली आहे. ज्याचा थेट परिणाम उड्डाण ऑपरेशन्सवर झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.