देश

Indigo Issues: मतभेद, अंतर्गत अस्थिरता अन्... देशातील सर्वात मोठी एअरलाइन संकटात! इंडिगोचा मालक कोण? समस्यांनी का वेढलं? वाचा...

Indigo Airline Dispute: भारतातील सर्वात मोठ्या विमान कंपन्यांपैकी एक असलेल्या इंडिगोच्या लाखो प्रवाशांना विमान उड्डाणांना विलंब आणि रद्दीकरणाचा सामना करावा लागत आहे.
Indigo Airline Dispute

Indigo Airline Dispute

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

देशातील सर्वात मोठ्या विमान कंपन्यांपैकी एक असलेली इंडिगो सध्या मोठ्या संकटाचा सामना करत आहे. देशभरात कंपनीच्या विमानांची उड्डाणे रद्द केली जात आहेत. देशांतर्गत बाजारपेठेचा ६० टक्क्यांहून अधिक हिस्सा असलेली ही कंपनी सध्या ऑपरेशनल संकटाचा सामना करत आहे. ज्यामुळे तिची प्रतिष्ठा खराब होत आहे. त्यामुळे नुकसान होत आहे. मंगळवार आणि बुधवारी २०० हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली. अशातच इंडिगो कंपनी कोण चालवतं? तसेच सध्या एअरलाइनला का समस्या येत आहेत? हे सविस्तरपणे समजून घेऊया.

Loading content, please wait...
airlines
aeroplane travling
Indigo Airline
plane
plane travel
IndiGo Airlines new service

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com