Hight Blood Pressure: 210 कोटी भारतीयांना उच्च रक्तदाबाचा धोका- WHO अहवालात खुलासा

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार, भारतातील २१ कोटींहून अधिक लोक उच्च रक्तदाबाच्या धोक्यात आहेत. ३० ते ७९ वयोगटातील ३०% भारतीय प्रौढांना ही समस्या आहे. भारताने आरोग्य तपासणी मोहीम सुरू केली असून, उच्च रक्तदाब नियंत्रणासाठी उपाययोजना केल्या आहेत. मात्र, नियंत्रण दर १७% वरच आहे, जो जागतिक सरासरीपेक्षा कमी आहे..भारतातील 210 कोटींहून अधिक लोकांना उच्च रक्तदाबाची समस्या आहे, असा इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेने दिला आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात शोध उपचार आणि नियंत्रणात आणण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे..जागतिक आरोग्य संघटनेच्या उच्च रक्तदाबावरील दुसऱ्या जागतिक अहवालानुसार, 30 ते 79 वयोगटातील सुमारे 30% भारतीय प्रौढांना ही समस्या आहे. जागतिक सरासरी 34% पेक्षा थोडे कमी असून 17.3 कोटींहून अधिक भारतीयांमध्ये अनियंत्रित उच्च रक्तदाब आहे. कारण फक्त 39% लोकांना त्यांच्या स्थितीची जाणीव आहे आणि फक्त 17% लोकांमध्ये तो नियंत्रणात आहे.उच्च रक्तदाबाची समस्या असल्यास हृदयविकाराचा झटका,मूत्रपिंडाचा आजार आणि स्मृतिभ्रंश यासारखे गंभीर आजार होऊ शकतात. जागतिक स्तरावर, 1.4 अब्ज लोक या समस्येने ग्रस्त आहेत, परंतु पाचपैकी फक्त एकाला औषधोपचार किंवा जीवनशैलीतील बदलांद्वारे ते नियंत्रणात ठेवता येते. जागतिक आरोग्य संघटनेने चेतावणी देते सांगितले की जर देशांनी निर्णायकपणे कारवाई केली नाही तर लाखो लोक अकाली मृत्युमुखी पडतील आणि कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या अर्थव्यवस्थांना 2011 ते 2025दरम्यान उत्पादकतेत 3.7. ट्रिलियनचे नुकसान होऊ शकते..भारताचा प्रतिसाद काय?भारतीय आरोग्य मंत्रालयाने 30 वर्षे आणि त्यावरील सर्व वयोगटातील नागरिकांना लक्ष्य करून देशव्यापी तपासणी मोहीम सुरू केली आहे. जानेवारी ते जून 2025दरम्यान, 1.11 कोटी लोकांना उच्च रक्तदाब आणि 6.4 कोटी लोकांना मधुमेह असल्याचे निदान झाले. 770 हून अधिक जिल्हा एनसीडी क्लिनिक, 233 हृदयरोग विभाग आणि 6410 सामुदायिक आरोग्य केंद्रे समावेश करण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यात आला आहे. यामध्ये फ्रंटलाइन कामगारांचा समावेश आहे. जे मोफत औषधे, फॉलोअप आणि समुपदेशन देत आहेत.भारताने आशा कार्यकर्त्यांद्वारे समुदाय संपर्क सुरू केला आहे, ज्या जागतिक आरोग्य संघटना साधनांचा वापर करून जलद जोखीम मूल्यांकन करतात. या उपाययोजना असूनही, देशातील उच्च रक्तदाब नियंत्रण दर 17% वर कायम आहे, जो जागतिक सरासरी 50% आहे..भारता 30-79 वयोगटातील 42 % प्रौढांना उच्च रक्तदाब आहे, तर जवळजवळ 34 दशलक्ष लोक अनियंत्रित रक्तदाबाने जगत आहेत. भूतान, श्रीलंका आणि नेपाळमध्येही जागतिक सरासरीपेक्षा जास्त प्रमाणात रक्तदाब आढळून येतो, कारण अनेक रुग्ण ही स्थिती नियंत्रणात ठेवू शकत नाहीत..शेजारील देशांमध्ये काय उपाय केले जातात?जागतिक आरोग्य संघटनेने बांगलादेश, फिलीपिन्स आणि दक्षिण कोरिया ही प्रगतीची उदाहरणे म्हणून अधोरेखित केली. बांगलादेशने त्यांच्या आवश्यक आरोग्य सेवांमध्ये उपचारांचा समावेश करून काही प्रदेशांमध्ये उच्च रक्तदाब नियंत्रण दर 15 % वरून 56% पर्यंत वाढवला आहे. फिलीपिन्सने देशभरात 'WHO HEARTS' पॅकेज लागू केले, तर दक्षिण कोरियाने औषधांच्या किमती आणि सह-पेमेंटमध्ये कपात केली, ज्यामुळे 2022 मध्ये 59 % राष्ट्रीय नियंत्रण दर साध्य झाला..डब्ल्यूएचओचे महासंचालक डॉ. टेड्रोस अधानोम घेब्रेयसस म्हणाले की, उपाय उपलब्ध आहेत परंतु त्यासाठी राजकीय वचनबद्धता, गुंतवणूक आणि चांगली आरोग्य व्यवस्था आवश्यक आहे. "दर तासाला उच्च रक्तदाबाशी संबंधित हृदयविकाराच्या झटक्याने 1000 हून अधिक लोक मरतात. यापैकी अनेक मृत्यू टाळता येण्यासारखे आहेत," असे ते म्हणाले..