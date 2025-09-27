देश

Hight Blood Pressure: 210 कोटी भारतीयांना उच्च रक्तदाबाचा धोका- WHO अहवालात खुलासा

जागतिक आहार संघटनेच्या अहवालानुसार 210 कोटी भारतीयांचा उच्च रक्तदाब हा अनियंत्रित आहे अशी माहिती समोर आली आहे.
पुजा बोनकिले
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार, भारतातील २१ कोटींहून अधिक लोक उच्च रक्तदाबाच्या धोक्यात आहेत. ३० ते ७९ वयोगटातील ३०% भारतीय प्रौढांना ही समस्या आहे. भारताने आरोग्य तपासणी मोहीम सुरू केली असून, उच्च रक्तदाब नियंत्रणासाठी उपाययोजना केल्या आहेत. मात्र, नियंत्रण दर १७% वरच आहे, जो जागतिक सरासरीपेक्षा कमी आहे.

भारतातील 210 कोटींहून अधिक लोकांना उच्च रक्तदाबाची समस्या आहे, असा इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेने दिला आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात शोध उपचार आणि नियंत्रणात आणण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.

