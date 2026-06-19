देश

कोण होती 'मोगली गर्ल'? २०१७ ला वयाच्या ८ व्या वर्षी सापडली जंगलात, १८ वर्षी निधन

Who Was Mowgli Girl Ehsaas? : उत्तर प्रदेशातील लखनौ येथील डॉ. राम मनोहर लोहिया वैद्यकीय विज्ञान संस्थेत १५ जून रोजी तिने अखेरचा श्वास घेतला.
Who Was Mowgli Girl Ehsaas

Who Was Mowgli Girl Ehsaas

esakal

Shubham Banubakode
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देशभरात 'मोगली गर्ल' म्हणून ओळख मिळालेल्या एहसास हिचं वयाच्या १८ व्या वर्षी निधन झालं आहे. उत्तर प्रदेशातील लखनौ येथील डॉ. राम मनोहर लोहिया वैद्यकीय विज्ञान संस्थेत १५ जून रोजी तिने अखेरचा श्वास घेतला. शवविच्छेदन अहवालानुसार, फुफ्फुसाच्या आजारामुळे तिचा मृत्यू झाला.

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Uttar Pradesh