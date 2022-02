बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतींना हिरव्या कापडाने का झाकतात? | Green Cloth beside under Construction Building

समाजामध्ये वावरत असताना अनेक गोष्टी आपल्या दृष्टीस पडत असतात. त्यापैकी काही गोष्टी आपल्याला सतत कुठे ना कुठे दिसत असतात, पण त्यापाठीमागचं कारण काय, हे आपल्याला माहित नसतं. किंबहुना आपल्याला त्यामागचं कारण जाणून घ्यावं, हा विचारही अनेकदा डोक्यात येत नाही. आपल्या सतत नजरेस पडणारी अशीच एक गोष्ट म्हणजे बांधकाम (Construction) सुरु असलेल्या इमारतींना (Bulding) झाकण्यासाठी वापरलं जाणारे हिरवे कापड. बांधकाम चालू असणाऱ्या इमारतींना हिरवे कापड का लावलं जातं हे माहिती आहे का?

आपल्या आजूबाजूला अनेक इमारतींचं बांधकाम (Under Construction Building) चालू असतं. या इमारतींच्या बाजूला हिरव्या रंगाचं मोठे कापड लावलं असते. या कापडाचा रंग हिरवा असण्यामागं काही कारणं आहेत. ती कारणं आपण जाणून घेणार आहोत. (Why are buildings under construction covered with green cloth?)

हेही वाचा: वाशी : बांधकाम साहित्याच्या किमतीत भरमसाट वाढ; घरांच्या किमती वाढणार ?

1. बांधकामाधीन इमारतीला हिरव्या रंगाने झाकण्यामागचं प्रमुख कारण म्हणजे उद्देश इमारतीच्या आजूबाजूला राहणाऱ्या लोकांचे धुळीपासून संरक्षण करणे हा आहे. बांधकाम चालू असताना सिमेंट, वाळू, माती तसेच वीटां इ.च्या धुळीचा आजूबाजूला राहणाऱ्या लोकांना त्रास होऊ शकतो. अनेकदा या कारणानं वादसुद्धा होत असतात. त्यामुळे इमारतीभोवती हिरव्या रंगाचं कापड लावलं जाते.

2. याशिवाय हिरवा रंग लांबून दिसत असल्याने आणि रात्रीच्या प्रकाशातही तो परावर्तित होतो. त्यामुळे संभाव्य अपघात टळू शकतात. त्यामुळे कारणास्तव बांधकाम सुरू असलेल्या इमारती हिरव्या कापडाने झाकल्या जातात.

हेही वाचा: बेकायदेशीर रस्त्यांचं बांधकाम; नागरिकांनी थांबवली डंपरची अवैध वाहतूक

3. इमारतीभोवती कापड लावण्याचा अजून एक फायदा असा की, अनेक इमारती रस्त्याच्या कडेला असतात. वरून एखादी गोष्ट पडून खालून जाणाऱ्या लोकांना त्रास अथवा दुखापत होऊ नये, यासाठी इमारतीभोवती कापड गुंडाळतात.