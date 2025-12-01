देश

Ahmedabad Sports Hub: मोठ्या क्रीडा स्पर्धा दिल्ली-मुंबईऐवजी अहमदाबादला का होतात? हे शहर क्रीडा केंद्र कसे बनले? जाणून घ्या कारण...

Gujarat Manchester Ahmedabad: दिल्ली आणि मुंबईसारख्या शहरांमध्ये मोठ्या स्पर्धांमुळे शहर ठप्प होते. परंतु अहमदाबादमध्ये वाहतुकीचा ताण कमी आहे. यामुळे अनेक स्पर्धा तेथे आयोजित होतात.
Why Major Sports Events In Ahmedabad

Why Major Sports Events In Ahmedabad

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

२०३० च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचे यजमानपद भारताला अधिकृतपणे देण्यात आले आहे. गुजरातमधील अहमदाबादची यजमान शहर म्हणून निवड करण्यात आली आहे. ग्लासगो येथील राष्ट्रकुल क्रीडा महासंघाच्या ७४ व्या महासभेत हा निर्णय घेण्यात आला. भारताचे व्हिजन डॉक्युमेंट, पायाभूत सुविधा योजना आणि आधुनिक क्रीडा शहरासाठीच्या रोडमॅपने ७४ सदस्य देशांच्या प्रतिनिधींना प्रभावित केले. दिल्ली आणि मुंबईसारख्या प्रमुख शहरांना मागे टाकून अहमदाबादची निवड केल्याने महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होतात.

Loading content, please wait...
sports
delhi
Event
Ahmedabad

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com