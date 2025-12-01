Ahmedabad Sports Hub: मोठ्या क्रीडा स्पर्धा दिल्ली-मुंबईऐवजी अहमदाबादला का होतात? हे शहर क्रीडा केंद्र कसे बनले? जाणून घ्या कारण...

२०३० च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचे यजमानपद भारताला अधिकृतपणे देण्यात आले आहे. गुजरातमधील अहमदाबादची यजमान शहर म्हणून निवड करण्यात आली आहे. ग्लासगो येथील राष्ट्रकुल क्रीडा महासंघाच्या ७४ व्या महासभेत हा निर्णय घेण्यात आला. भारताचे व्हिजन डॉक्युमेंट, पायाभूत सुविधा योजना आणि आधुनिक क्रीडा शहरासाठीच्या रोडमॅपने ७४ सदस्य देशांच्या प्रतिनिधींना प्रभावित केले. दिल्ली आणि मुंबईसारख्या प्रमुख शहरांना मागे टाकून अहमदाबादची निवड केल्याने महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होतात. .हे गुजराती शहर इतर महानगरांपेक्षा इतके वेगळे का आहे की सर्व प्रमुख क्रीडा स्पर्धा आता तिथे हलवल्या जात आहेत? दिल्ली आणि मुंबईला मागे टाकून प्रमुख क्रीडा स्पर्धा अहमदाबादला का हलवल्या जात आहेत आणि गुजरातमधील मँचेस्टर हे इतर शहरांपेक्षा वेगळे का आहे हे आज आपण समजावून सांगूया. .Putin India Visit : पुतिन यांची दिल्ली भेट; अमेरिकेच्या दबावातही भारत-रशिया मैत्रीचा ठसा अधिक ठळक!.२०१० नंतर, भारत दुसऱ्यांदा राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करणार आहे. गेल्या वेळी दिल्लीने या स्पर्धेचे आयोजन केले होते. परंतु गेल्या १० वर्षांत येथे विकसित झालेल्या उच्च-तंत्रज्ञानाच्या क्रीडा पायाभूत सुविधांमुळे यावेळी अहमदाबादची निवड करण्यात आली. गुजरातमधील सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव्ह, जिथे एक उच्च-तंत्रज्ञानाचे जलचर केंद्र, एक आधुनिक फुटबॉल स्टेडियम आणि दोन मोठे इनडोअर अरेना नियोजित आहेत. .अंदाजे ३,००० खेळाडूंना राहण्यासाठी एक गेम्स व्हिलेज देखील नियोजित आहे. याव्यतिरिक्त, अहमदाबादचा उल्लेख केला की सर्वात पहिले नाव डोळ्यासमोर येते ते नरेंद्र मोदी स्टेडियमचे, ज्याची क्षमता १००,००० पेक्षा जास्त आहे. शिवाय, शहराने गेल्या काही वर्षांत कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चॅम्पियनशिप, आशियाई अॅक्वाटिक्स चॅम्पियनशिप आणि एएफसी अंडर-१७ आशिया कप क्वालिफायर्ससह अनेक आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा यशस्वीरित्या आयोजित केल्या आहेत. .म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय संघटनांना विश्वास आहे की अहमदाबाद मोठ्या बहु-क्रीडा स्पर्धा कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय आयोजित करू शकेल. दिल्ली आणि मुंबई ही आधीच जास्त घनता असलेली मेट्रो शहरे आहेत. दुसरीकडे, अहमदाबादमध्ये नवीन क्रीडा क्षेत्रे, मोठे स्टेडियम, नवीन हॉटेल्स, चांगले रस्ते नेटवर्क आणि मेट्रो विस्तारासाठी भरपूर जागा आहे. शिवाय, गुजरातमध्ये मोठे प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्याचा, जलद गुंतवणूक करण्याचा आणि पायाभूत सुविधा जलद बांधण्याचा विक्रम आहे. .Renuka Chowdhury Enter Parliament With Dog : काँग्रेस खासदार रेणुका चौधरी पाळीव श्वानासह पोहचल्या संसदेत, अन् म्हणाल्या....सीजीएफला विश्वास होता की, अहमदाबाद वेळेत सर्व तयारी पूर्ण करू शकेल. शिवाय, दिल्ली आणि मुंबईसारख्या शहरांमध्ये होणाऱ्या मोठ्या कार्यक्रमांमुळे शहर अनेकदा थांबते, तर अहमदाबादमध्ये कमी वाहतूक कोंडी, एकत्रित क्रीडा पायाभूत सुविधा आणि सर्व काही एकाच क्रीडा जिल्ह्यात विकसित केले जात आहे, ज्यामुळे ते अशा कार्यक्रमांसाठी आदर्श बनते. याउलट, दिल्ली आणि मुंबईसारख्या शहरांमध्ये अशा तयारी कठीण होतात..भारताने CGF ला सादर केलेला व्हिजन डॉक्युमेंट पूर्णपणे भविष्यासाठी सज्ज आणि तंत्रज्ञानावर आधारित होता. त्यात शून्य कचरा धोरण, हरित वाहतूक, कार्बन-तटस्थ कार्यक्रम, डिजिटल एकत्रीकरण आणि शाश्वत पायाभूत सुविधांचा समावेश होता. जग आता शाश्वत मॉडेल वापरून प्रमुख क्रीडा स्पर्धा आयोजित करण्याचा प्रयत्न करत असताना, CGF ने भारताच्या योजनेचे कौतुक केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.