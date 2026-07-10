बिहारमधील दारूबंदी कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर पाटणा उच्च न्यायालयाच्या एका महत्त्वाच्या निर्णयाची चर्चा होत आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, केवळ ब्रेथलायझर मशीनच्या अहवालाच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीने मद्यपान केले आहे असे गृहीत धरता येणार नाही. न्यायालयाच्या मते, याची पुष्टी करण्यासाठी रक्त किंवा मूत्र चाचणीसारख्या वैद्यकीय चाचण्या आवश्यक असतील..याचा अर्थ असा की, पोलीस आता केवळ मशीनच्या रीडिंगवर कारवाई करू शकणार नाहीत, तर त्यांना डॉक्टरांची वैद्यकीय तपासणी, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आणि घटनास्थळाचा अहवाल यांसारखे ठोस पुरावे देखील गोळा करावे लागतील. ब्रेथलायझर म्हणजे काय, ते कसे काम करते? न्यायालयाने ते निश्चित पुरावा म्हणून स्वीकारण्यास का नकार दिला, आता कोणता अहवाल कायदेशीररित्या वैध असेल आणि भारतात मद्यपान करून वाहन चालवण्याची किती प्रकरणे घडतात?.भारत हा जगातील सर्वाधिक मद्यपान करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या २०१९ च्या अहवालानुसार, देशात १० ते ७५ वयोगटातील अंदाजे १६० दशलक्ष लोक मद्यपान करतात. इतर अंदाजानुसार हा आकडा १६० ते १८० दशलक्ष दरम्यान आहे. मंत्रालयाच्या मते, अंदाजे २९ दशलक्ष लोक मद्यपानाच्या व्यसनाशी झुंज देत आहेत. देशात दरडोई सरासरी वार्षिक मद्यपान अंदाजे ५.७ लिटर आहे. .PM Modi Video: पंतप्रधानांच्या मागे उभ्या असलेल्या मुलीने काय इशारा केला? मोदींनीही वळून मागे बघितलं, व्हिडीओ व्हायरल.आयडब्ल्यूएसआर आणि बँक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच यांच्या अहवालानुसार, जगातील एकूण व्हिस्की उत्पादनापैकी अंदाजे ५० टक्के उत्पादन एकट्या भारतात होते. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार, भारतात १५ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या १८.९ टक्के पुरुष आणि १.१ टक्के महिला मद्यपान करतात. ग्रामीण भागातील २०.६ टक्के पुरुष आणि शहरी भागातील १५.५ टक्के पुरुष मद्यपान करतात, तर महिलांमध्ये हे प्रमाण ग्रामीण भागात १.४ टक्के आणि शहरी भागात ०.५ टक्के आहे..ब्रेथलायझर हे एक पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आहे, जे एखाद्या व्यक्तीच्या शरीरातील अल्कोहोलच्या पातळीचा प्राथमिक अंदाज देण्यासाठी वापरले जाते. जेव्हा एखादी व्यक्ती या उपकरणामध्ये फुंकर मारते, तेव्हा बाहेर टाकलेला श्वास उपकरणाच्या सेन्सरपर्यंत पोहोचतो. श्वासातील इथेनॉलच्या कणांच्या आधारावर, हे उपकरण एक डिजिटल रिडिंग देते, जे 'ब्लड अल्कोहोल कॉन्सन्ट्रेशन' म्हणून व्यक्त केले जाते. .यामुळेच पोलीस अनेकदा रस्त्यावरील तपासणीदरम्यान या उपकरणाचा वापर करतात, कारण ते काही सेकंदातच निकाल देते. हे प्रकरण बिहारमधील दारूबंदीच्या कायद्यादरम्यान मोतिहारी येथील एका पोलिसाच्या बडतर्फीशी संबंधित होते. त्या पोलिसाने दावा केला की त्याने दारू प्यायली नव्हती, तर औषधोपचारामुळे त्याच्या श्वासाला दारूचा वास येत होता. या प्रकरणाची सुनावणी करताना, पाटणा उच्च न्यायालयाने म्हटले की केवळ ब्रेथलायझर अहवालावरून एखाद्या व्यक्तीने दारू प्यायली होती हे सिद्ध होऊ शकत नाही. .IAS, शिक्षक व्हा, पण चांगली आईसुद्धा व्हा, जेवण जमलंच पाहिजे; राज्यपाल आनंदीबेन यांचा तरुणींना सल्ला.न्यायालयाने मान्य केले की दारूच्या सेवनाची पुष्टी करण्यासाठी रक्त किंवा मूत्र चाचणीसारखे वैज्ञानिक पुरावे आवश्यक आहेत. या आधारावर, त्या पोलिसाच्या बडतर्फीचा आदेश रद्द करण्यात आला. पाटणा उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयांमध्ये असे म्हटले आहे की, ब्रेथलायझरचे रिडिंग नेहमीच १००% अचूक नसते. अल्कोहोल-आधारित खोकल्याची औषधे, माउथवॉश, काही विशिष्ट औषधे किंवा मशीनचे वेळेवर कॅलिब्रेशन न झाल्यामुळे चुकीचे रिडिंग येऊ शकते. .त्यामुळे, केवळ मशीनच्या रिडिंगच्या आधारावर एखाद्या व्यक्तीला दोषी ठरवणे किंवा त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरुद्ध मानले जाते. याच कारणामुळे, न्यायालयांनी वैद्यकीय तपासणीला अधिक विश्वसनीय आणि निर्णायक पुरावा मानले आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, आता केवळ ब्रेथलायझरच्या निकालावरून एखाद्या व्यक्तीने मद्यपान केले आहे की नाही हे निश्चित केले जाणार नाही. जर मशीनने अल्कोहोलचे अस्तित्व दर्शवले, तर पोलिसांना रक्त किंवा मूत्राची चाचणी करणे आवश्यक असेल. .प्रयोगशाळेतील रासायनिक चाचणी अहवाल न्यायालयात प्राथमिक आणि सर्वात शक्तिशाली पुरावा मानला जाईल. डॉक्टरांचा वैद्यकीय अहवाल, ज्यामध्ये व्यक्तीच्या शारीरिक स्थितीची संपूर्ण नोंद असेल, तो देखील महत्त्वपूर्ण ठरेल. याचा अर्थ असा की, आता कायदेशीर कारवाईसाठी केवळ मशीनच नव्हे, तर वैज्ञानिक चाचणी आवश्यक असेल. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, पोलिसांची तपास प्रक्रिया आणखी मजबूत होईल. .UPSC Success Story : बस कंडक्टरच्या मुलीची कमाल ! कोणताही क्लास न लावता शालिनी पहिल्याच प्रयत्नात IPS; आईचा अपमान अन् जीवनाला मिळाली नवी दिशा.सर्वप्रथम घटनास्थळीच ब्रेथलायझरचा वापर करून तपासणी केली जाईल. जर मशीनने अल्कोहोलची पुष्टी केली, तर संशयिताला रक्त किंवा मूत्र तपासणीसाठी सरकारी रुग्णालयात नेले जाईल. डॉक्टर त्या व्यक्तीची सामान्य चाल, अडखळत बोलणे, डोळ्यांच्या बाहुल्यांचा विस्तार आणि मानसिक आरोग्य यांचीही तपासणी करतील. या सर्व घटकांची नोंद ठेवली जाईल, जेणेकरून नंतर न्यायालयात भक्कम पुरावे सादर करता येतील..उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, पोलीस यापुढे केवळ मशीनच्या अहवालावर अवलंबून राहणार नाहीत. त्यांच्या कारवाईचा कायदेशीर आधार अधिक मजबूत करण्यासाठी, घटनास्थळी व्हिडिओ रेकॉर्डिंगदेखील केले जाईल. जर एखादी व्यक्ती नशेत असल्याचे दिसून आले, तर तिचे बोलणे, हालचाली आणि वर्तन कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड केले जाऊ शकते. इतकेच नव्हे, तर घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या स्वतंत्र साक्षीदारांच्या उपस्थितीत पंचनामा तयार केला जाईल. .यामुळे, केवळ मशीनच्या नोंदींवर नव्हे, तर इतर परिस्थिती आणि पुराव्यांच्या आधारावर कारवाई करण्यात आली होती, हे न्यायालयात सिद्ध करणे सोपे होईल. भारतात, मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १८५ नुसार, जर एखाद्या व्यक्तीच्या १०० मिलीलीटर रक्तात ३० मिलीग्रॅमपेक्षा जास्त अल्कोहोल असेल, तर ती व्यक्ती कायदेशीररित्या मद्यधुंद मानली जाते. अशा प्रकरणांमध्ये, पहिल्यांदा गुन्हा करणाऱ्याला १०,००० रुपयांपर्यंत दंड आणि सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. .Student End Life : गृहपाठ न केल्याने २० रुपयांचा दंड; आठवीतील विद्यार्थिनीने चिठ्ठी लिहून उचललं टोकाचं पाऊल, नोटमध्ये नेमकं काय?.जर तीन वर्षांच्या आत तोच गुन्हा पुन्हा घडल्यास, १५,००० रुपयांपर्यंत दंड आणि दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा दिली जाते. त्यामुळे, वैद्यकीय तपासणीमध्ये रक्तातील अल्कोहोलच्या प्रमाणाचा (BAC) अहवाल सर्वात महत्त्वाचा मानला जातो. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय आणि एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार, भारतात दरवर्षी रस्ते अपघातांमध्ये १,६८,००० हून अधिक लोकांचा मृत्यू होतो. यापैकी अंदाजे २.५ टक्के मृत्यू मद्यपान करून वाहन चालवल्यामुळे होतात. .याचा अर्थ, दरवर्षी अंदाजे ४,००० ते ४,५०० लोक मद्यपान करून वाहन चालवल्यामुळे आपला जीव गमावतात. एम्स (AIIMS) आणि निमहान्स (NIMHANS) यांनी केलेल्या अभ्यासात असेही समोर आले आहे की, रुग्णालयाच्या आपत्कालीन विभागात दाखल होणाऱ्या गंभीर जखमी चालकांपैकी अंदाजे ४५.९ टक्के चालकांच्या रक्तात अल्कोहोल आढळते. यावरून हे स्पष्ट होते की, मद्यपान करून वाहन चालवण्याची वास्तविक समस्या अधिकृत नोंदींमध्ये दर्शविल्यापेक्षाही अधिक गंभीर आहे..या निर्णयाचा अर्थ असा नाही की ब्रेथलायझर मशीनचा वापर बंद केला जाईल. पोलीस रस्त्यावरील तपासणीदरम्यान या मशीनद्वारे प्राथमिक चाचण्या घेणे सुरूच ठेवतील. फरक फक्त एवढाच आहे की, त्याचा अहवाल यापुढे अंतिम पुरावा मानला जाणार नाही. जर मशीनने अल्कोहोलची पुष्टी केली, तर वैद्यकीय तपासणी, डॉक्टरांचा अहवाल, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आणि इतर वैज्ञानिक पुरावे गोळा केले जातील. याचा अर्थ असा की, तपासातील पहिली पायरी ब्रेथलायझरच राहील, परंतु न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रभाव टाकणारा सर्वात महत्त्वाचा पुरावा रक्त किंवा मूत्र चाचणीचा अहवाल असेल..डायबिटीज पेशंट्ससाठी Good News! आता आठवड्यातून फक्त एकदाच घ्यावं लागणार इन्सुलिन इंजेक्शन; भारतात आलं नवं इन्सुलिन.पाटणा उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे हे स्पष्ट झाले आहे की, केवळ ब्रेथलायझरच्या निकालाच्या आधारावर कोणत्याही व्यक्तीवर कारवाई केली जाऊ शकत नाही. आता पोलिसांना वैज्ञानिक पुरावे, वैद्यकीय अहवाल आणि इतर ठोस पुरावे गोळा करणे आवश्यक असेल. यामुळे चुकीच्या कारवाईची शक्यता कमी होईल, तसेच खऱ्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाला भक्कम आणि विश्वासार्ह पुरावे सादर करणे शक्य होईल. म्हणूनच आता ब्रेथलायझरला केवळ एक प्राथमिक तपासणीचे साधन मानले जाईल आणि अंतिम निर्णय वैद्यकीय तपासणीवर आधारित असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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