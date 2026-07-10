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Breathalyzer: ड्रिंक अँड ड्राइव्ह प्रकरणात मोठा बदल! ब्रेथ अ‍ॅनालायझरचा अहवाल अंतिम पुरावा नाही; आता कोणते पुरावे ग्राह्य धरणार?

Breathalyzer News: दारू प्यायल्याच्या आरोपावरून बिहार पोलिसातील एका कॉन्स्टेबलला नोकरीवरून बडतर्फ करण्याच्या प्रकरणात सरकारला उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. कॉन्स्टेबलच्या बडतर्फीचा आदेश रद्द केला आहे.
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ESakal

Vrushal Karmarkar
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बिहारमधील दारूबंदी कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर पाटणा उच्च न्यायालयाच्या एका महत्त्वाच्या निर्णयाची चर्चा होत आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, केवळ ब्रेथलायझर मशीनच्या अहवालाच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीने मद्यपान केले आहे असे गृहीत धरता येणार नाही. न्यायालयाच्या मते, याची पुष्टी करण्यासाठी रक्त किंवा मूत्र चाचणीसारख्या वैद्यकीय चाचण्या आवश्यक असतील.

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