April Fools' Day : एप्रिलच्या पहिल्या दिवशीच का साजरा केला जातो 'एप्रिल फुल डे'?

April Fools' Day : जगभरात 1 एप्रिल हा दिवस एप्रिल फुल डे साजरा केला जातो. या दिवशी अनेकजण एकमेकांना मुर्य बनविण्याचा प्रयत्न करतात. सुरवातीला हा दिवस फक्त फ्रान्स आणि अन्य युरोपीय देशांमध्ये साजरा केला जायचा पण नंतर अन्य देशांमध्येही हा दिवस साजरा केला जातो.

एप्रिल फूल डे वेगवेगळ्या देशांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे सेलिब्रेट केला जातो. तुम्हाला माहिती आहे का हा दिवस साजरा करण्याची सुरवात केव्हा आणि कुठे झाली? हा दिवस साजरा करण्यामागे काय उद्देश होता? चला याशिवाय सविस्तर जाणून घ्या. (why is April Fools Day celebrated on first day of april )

एप्रिल फूल डेचा इतिहास

एप्रिल फूल डे साजरा करण्याची सुरवात ही 1381 मध्ये झाली. त्यावेळचे राजा रिचर्ड जीती आणि बोहेमियाची रानी अॅनीने लोकांसमोर घोषणा केली की ते 32 मार्च 1381 साखरपुडा करणार. या बातमीला ऐकताच जनता आनंदी झाली आणि 31 मार्चची आतुरतेने वाट पाहू लागली.

मात्र जेव्हा 31 मार्चचा दिवस आला, तेव्हा लोकांना कळले की 32 मार्च हा दिवसच नसतो. तेव्हा त्यांना कळले की राजा-रानीने त्यांना मूर्ख जिसके बनविले. त्यानंतर 32 मार्च हा 1 एप्रिल मूर्ख दिवस म्हणून साजरा करू लागले

भारतातही एप्रिल फूल उत्साहाने साजरा केला जातो. अनेकजण आपले मित्रमैत्रीणी, आप्तस्वकीय, कुटूंब यांच्यासोबत एप्रिल फुल दिवसानिमित्त गम्मत जम्मत करतात. त्यांना मुर्ख बनवतात आणि हॅप्पी एप्रिल फुल म्हणून शुभेच्छा देतात.