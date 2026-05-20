Khurchan City: खुर्जाची ही मिठाई इतकी खास का? दुधाच्या मलाईतून तयार होणाऱ्या ‘खुरचन’ची १०० वर्षांहून जुनी कहाणी वाचा!

उत्तर प्रदेश हे देशातील एक असे मोठे राज्य आहे, जिथे दर काही मैलांवर भाषा, संस्कृती आणि खाण्यापिण्याची चव बदलते. युपीच्या स्ट्रीट फूड आणि पारंपरिक स्वादांचे वेड संपूर्ण भारतात पाहायला मिळते. उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहर जिल्ह्यातील 'खुर्जा' (Khurja) हे शहर जगभरात तिथल्या चिनी मातीच्या आकर्षक भांड्यांसाठी (Pottery Industry) आणि क्रॉकरीसाठी प्रसिद्ध आहेच. .परंतु, याच खुर्जा शहराची आणखी एक गोड ओळख आहे, ज्यामुळे या शहराला 'खुरचन सिटी' (Khurchan City) असेही म्हटले जाते. येथील 'खुरचन' नावाच्या पारंपरिक मिठाईचा स्वाद गेल्या १०० वर्षांनंतरही तसाच बेमिसाल राहिला आहे.खुर्जाच्या या प्रसिद्ध खुरचन मिठाईचा इतिहास सुमारे ११२ वर्षे जुना आहे. साल १९१४ मध्ये शिवजी नावाच्या एका स्थानिक हलवायाने या मिठाईची सुरुवात केली होती..त्या काळात बुलंदशहर आणि आसपासच्या परिसरात दुधाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर व्हायचे. त्यामुळे नेहमीच्या पेढे-बर्फीपेक्षा काहीतरी वेगळी आणि दुधाचीच खास मिठाई बनवण्याचा विचार त्यांनी केला. त्यांनी रबडी बनवण्याच्या प्रक्रियेत एक नवीन प्रयोग केला.कढईमध्ये दूध उकळत असताना त्यावर येणारी शुद्ध मलाई सुकवून, एकावर एक अशा मलाईच्या अनेक परती (Layers) जमा करून त्यांनी ही मिठाई तयार केली. कढईच्या तळाशी साठलेली मलाई खरवडून म्हणजेच 'खुरचून' काढली जात असल्याने, या अप्रतिम चवीला 'खुरचन' हे नाव मिळाले..या मिठाईची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे, दूध उकळताना त्यात साखरेचा वापर अत्यंत कमी प्रमाणात केला जातो. त्यामुळे ही मिठाई खूप जास्त गोड नसते आणि मलाईचा खराखुरा सोंधा स्वाद जिभेवर रेंगाळत राहतो.आज खुर्ज्यामध्ये अशा प्रकारची खुरचन बनवणारी जवळपास ३० हून अधिक मोठी दुकाने आहेत. सामान्य दिवसांमध्येही प्रत्येक दुकानातून रोज २० ते ३० किलो खुरचनची विक्री सहज होते, तर सणासुदीच्या काळात ही मागणी कित्येक पटीने वाढते. बाजारपेठेत या मिठाईची किंमत साधारण ४०० ते ५०० रुपये किलोच्या दरम्यान आहे.दिल्ली, नोएडा आणि गाझियाबादमध्ये राहणारे लोक आवर्जून आपल्या नातेवाईकांकडे खुर्जाची खुरचन पाठवण्याची मागणी करतात..भौगोलिकदृष्ट्या विचार केला तर खुर्जा हे शहर दिल्लीपासून अवघ्या ४८ किलोमीटर अंतरावर असून ते रस्ते आणि रेल्वे मार्गाने थेट दिल्ली, मेरठ, हरिद्वार, अलिगढ आणि कोलकाताशी जोडलेले आहे. येथे गहू, गळित धान्य आणि कापसाचा मोठा व्यापार होतो.परंतु, इथल्या मातीच्या भांड्यांसोबतच १९१४ मध्ये सुरू झालेली ही खुरचन मिठाई आज २० मे २०२६ रोजी देखील आपली अस्सल चव आणि ऐतिहासिक वारसा टिकवून खवय्यांच्या मनावर राज्य करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.