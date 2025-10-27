Why is SIR Important: भारतात एसआयआर महत्त्वाचे का आहे? निवडणूक आयोगाने चार मोठी कारणे सांगितली!

मतदार याद्या त्रुटीमुक्त करण्यासाठी देशभरात विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) प्रक्रियेचा दुसरा टप्पा सुरू झाल्याची घोषणा मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केली. ही प्रक्रिया जवळपास २१ वर्षांनी राबविली जात आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, ही प्रक्रिया शेवटची २००२ ते २००४ दरम्यान पूर्ण झाली होती. .त्यांनी पुढे सांगितले की, आता मतदार यादीची अचूकता आणि पारदर्शकता राखण्यासाठी ती टप्प्याटप्प्याने राबविली जात आहे. निवडणूक आयोगाला विविध राजकीय पक्षांकडून मतदार यादी शुद्धीकरणाची विनंती करणारे पत्र वारंवार येत आहेत. देशात एसआयआर प्रक्रिया आठव्यांदा आयोजित केली जात आहे. परंतु ती शेवटची जवळजवळ २१ वर्षांपूर्वी (२००२ ते २००४ दरम्यान) पूर्ण झाली होती. या दीर्घ अंतरामुळे मतदार यादीत अनेक आवश्यक बदल करण्यात आले आहेत. .India SIR Schedule: बिहारनंतर देशातील १२ राज्यांमध्ये एसआयआर लागू, निवडणूक आयोगाची मोठी घोषणा, जाणून घ्या 'या' राज्यांची नावे.ज्ञानेश कुमार यांनी स्पष्ट केले की राष्ट्रीय स्तरावर मतदार यादीत झालेल्या महत्त्वपूर्ण बदलांमुळे एसआयआर आवश्यक आहे. याची चार प्रमुख कारणे आहेत:लोकांचे स्थलांतर:भारताच्या विकासाच्या गाथेसोबत मोठ्या संख्येने लोकांचे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर झाले आहे.दुहेरी/बहुविध नोंदी:स्थलांतरामुळे, मतदाराचे नाव जुन्या आणि नवीन दोन्ही ठिकाणी नोंदणीकृत होते, ज्यामुळे मतदारांना एकापेक्षा जास्त ठिकाणी नोंदणीकृत होण्याची समस्या निर्माण होते.मृत्यूनंतरही नाव कायम राहणे:मतदाराचे नाव त्याच्या मृत्यूनंतरही यादीत राहते.परदेशी नागरिकांचे नाव :मतदार यादीत चुकून समाविष्ट झालेल्या कोणत्याही परदेशी नागरिकाचे नाव.मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले की, या चार कारणांमुळे, निवडणूक आयोगाने देशभरात टप्प्याटप्प्याने ही प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे..Bihar Elections: निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपची मोठी कारवाई! ४ नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी, राजकारणात खळबळ.मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले की, बिहारमध्ये एसआयआरचा पहिला टप्पा यशस्वीरित्या पूर्ण झाला आहे. यशस्वी एसआयआरमध्ये सहभागी झालेल्या ७५ दशलक्ष मतदारांचे त्यांनी आभार मानले. बिहारमध्ये हा टप्पा शून्य अपीलसह संपल्याचे त्यांनी नमूद केले. ज्या राज्यांमध्ये एसआयआर होणार आहे त्या राज्यांमधील मतदार याद्या आज रात्रीपासून गोठवल्या जातील असेही त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.