Delimitation Bill opposition fearकेंद्र सरकारच्या मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावरून काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. याच मुद्द्यावरून राजकीय विश्लेषक योगेंद्र यादव आणि ज्येष्ठ वकील तसेच राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी मोदी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे..सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर पोस्ट करत योगेंद्र यादव यांनी म्हटले की, मोदी सरकार २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी डिलिमिटेशन विधेयक लागू करण्यासाठी उतावीळ झाले आहे. एप्रिलमध्ये विरोधकांनी भाजपचा पहिला प्रयत्न हाणून पाडला होता, मात्र आता विरोधकांना सत्ताधारी पक्षाच्या 'प्लान बी'चा सामना करण्यासाठी सज्ज राहावे लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे..योगेंद्र यादव यांनी गंभीर आरोप करताना म्हटले की, या प्रक्रियेत राज्यांच्या वाट्यामध्ये कोणताही बदल न करता निवडणुकीचा नकाशा अशा पद्धतीने पुन्हा तयार केला जाईल, ज्यामुळे सत्ताधारी पक्षाला कायमस्वरूपी राजकीय फायदा मिळेल. आसाम आणि जम्मू-काश्मीरच्या उदाहरणांवरून हे यापूर्वीच स्पष्ट झाले आहे की डिलिमिटेशनच्या माध्यमातून सत्ताधारी पक्षाला किती मोठा लाभ मिळू शकतो..Bhalgudi to Alandi Wari : सात दशकांची वारकरी परंपरा कायम; भालगुडी येथून आळंदीकडे पायी दिंडी रवाना, सुमारे एक हजार भाविकांचा सहभाग.दुसरीकडे, राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी १३१ वे घटनादुरुस्ती विधेयक पारित करण्याच्या प्रयत्नांना मोठा धोका म्हटले आहे. पत्रकार परिषदेत बोलताना सिब्बल म्हणाले की, ज्या प्रकारे सरकारने ज्ञानेश कुमार यांची निवडणूक आयोगात नियुक्ती केली, त्याचप्रमाणे या आयोगातही एखाद्या न्यायाधीश किंवा माजी न्यायाधीशांची नियुक्ती करतील आणि सरकार आपल्या सोयीप्रमाणे मतदारसंघ पुनर्रचना करुन करून घेईल..आसामचे उदाहरण देत सिब्बल यांनी आरोप केला की, आसाममध्ये मतदारसंघांची पुनर्रचना करताना बंगाली भाषिक मुस्लिमांना एका बाजूला करून असे मतदारसंघ तयार केले गेले, जिथे केवळ मुस्लिम उमेदवारच जिंकू शकेल आणि इतर समुदायांना त्यांच्यापासून वेगळे केले गेले. याचा परिणाम असा झाला की काँग्रेसला त्या मतदारसंघांत केवळ मुस्लिम उमेदवारांनाच तिकीट द्यावे लागले आणि आसाममध्ये काँग्रेसच्या ज्या १९ जागा आल्या, त्या सर्व ठिकाणी केवळ मुस्लिम उमेदवार विजयी झाले; असाच प्रयोग सरकारने जम्मू-काश्मीरमध्येही केल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.