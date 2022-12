Ratan Tata Birthday : अब्जाधीश असून रतन टाटा सिंगल का आहे?

आज भारतातील प्रसिद्ध आणि यशस्वी उद्योजक रतन टाटा यांचा ८५ वा वाढदिवस आहे. रतन टाटा यांचं उद्योग क्षेत्रात खूप मोठं योगदान आहे. टाटा इंडस्ट्रीने भारताला उद्योग क्षेत्रात पुढं नेण्यास बरीच मदत केली आणि यामागे रतन टाटा सारखा मोठा उद्योजक आहे.

रतन टाटा त्यांच्या नवीनवीन कंपन्यांमुळे तर कधी नवीनवीन घोषणांमुळे सतत चर्चेत येत असतात. ते सोशल मीडियावरही बरेच अॅक्टीव्ह असतात पण या व्यतिरीक्त त्यांचे वैयक्तीक आयुष्यही तितकेच चर्चेत राहले. त्यांनी कधी लग्न केले नाही. वयाच्या ८५ व्या वर्षी सुद्धा ते सिंगल आहे, असं का? याविषयीच आपण जाणून घेणार आहोत. (why Ratan Tata is still single and not marry Birthday special story )

रतन टाटा का सिंगल आहेत?

कुछ कुछ होता है चित्रपटातील शाहरुख खानचा डायलॉग "हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, शादी भी एक बार होती है, और प्यार भी एक ही बार होता है" हा हुबेहूब रतन टाटा यांच्यावर शोभतो.

रतन टाटा यांच्यासोबतही असेच काहीसे झाले. ज्यामुळे आताही अविवाहीत आहे. रतन टाटा तरुण वयात असताना एका मुलीच्या प्रेमात पडले. मात्र पुढे त्यांच्याशी लग्न करू शकले नाही. त्यामुळे त्यांनी सिंगल राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी कधीच त्या मुलीला शोधण्याचा प्रयत्न केला नाही आणि आपले संपूर्ण आयुष्या टाटा इंडस्ट्रीला समर्पित केले.

वयाच्या 85 व्या वर्षी सुद्धा रतन टाटा खूप अॅक्टीव्ह असतात. सोशल मीडियाच्या साहाय्याने ते तरुणांशी संवाद साधतात. एवढंच काय तर नव्याने स्टार्ट अप करणाऱ्या लोकांना मदत करतात. उद्योग क्षेत्रात अनेकांचे प्रेरणास्थान असणारे रतन टाटा वैयक्तिक आयुष्यातील त्यांच्या प्रेमाविषयीच्या दृष्टीकोनामुळेही कित्येक तरुणांना प्रेरीत करतात.