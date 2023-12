Ratan Tata Birthday : रतन टाटा दिवसाला किती कमवतात?

आज उद्योग जगात नावाजलेले प्रसिद्ध उद्योगपती रतन टाटा यांचा 85 वा वाढदिवस आहे. त्यांनी उद्योग क्षेत्रात घेतलेली भरारी अनेकांना प्रेरणादायी आहे. शुन्यापासून विश्व कसं निर्माण करता येतं, याचं एकमेव उदाहरण म्हणजे रतन टाटा होय. त्यांचं उद्योग क्षेत्रात केलेलं योगदान हे अतुलनीय आहे. स्मार्ट इंडस्ट्री असो की स्मार्ट वर्क प्रत्येक ठिकाणी टाटा आहे.

देशातील श्रीमंत व्यक्तीमधील एक रतन टाटा हे लग्जरी लाइफ जगतात. पण तुम्हाला माहिती आहे का रतन टाटा दिवसाला किती कमवतात? आज आपण त्याविषयीच जाणून घेणार आहोत. (Ratan Tata Birthday How much Ratan Tata earn per day read story)