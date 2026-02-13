Widow Pension Fraud : महिलेचा अजब कारनामा ! पतीकडून वसूल करतेय पोटगी अन् शासनाकडून विधवा पेन्शन, नेमकं प्रकरण काय?

मध्यप्रदेशातील सिंगरोली जिल्ह्यात एक सर्वांना चकित करणारे प्रकरण समोर आले आहे. एक महिला आपल्या पतीकडून पोटगी देखील घेत आहे अन् त्याच वेळी सरकारडून विधवा पेन्शन देखील मिळवत आहे.मात्र तिच्या पतीची तो जिवंत असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी धडपड सुरुय पण प्रशासनाने त्याची बाजू अजून तरी ऐकलेली नाही. चंद्राबली पटेल सरकारी कार्यालयांमध्ये "सर, मी जिवंत आहे" असे लिहिलेले फलक घेऊन फिरत आहेत. मात्र दुसरीकडे त्याची पत्नी दोन्हीकडून पैसे मिळवत मजेत जगत आहे. .त्याचा आरोप आहे की तो जिवंत असूनही, त्याची पत्नी, अजिरिया पटेल, हिने अधिकृत कागदपत्रांमध्ये त्याला मृत घोषित केले आहे आणि २०१४ पासून जीर गावातील तिच्या माहेरी राहते, तसेच विधवा पेन्शन लाभ देखील घेत आहे. चंद्राबली पटेल यांच्या मते, त्याने या कथित फसवणुकीबद्दल जिल्हाधिकारी कार्यालय, स्थानिक पोलिस ठाण्यात तक्रारी दाखल केल्या आहेत, परंतु त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यांनी अधिकाऱ्यांकडून न्यायाची मागणी करत फलक घेऊन सार्वजनिक निदर्शने सुरू केली आहेत..Pune News : पत्नी उच्चशिक्षित, नोकरी करतेय; कोर्टाने पोटगीचा दावा फेटाळला, तिचे आरोप सामान्य कुरबुरींसारखे.पोटगीची रक्कमही देणे सुरुया प्रकरणात आणखी एक खळबळजनक कारनामा समोर आला आहे. महिलेने तिच्या पतीला मृत घोषित केले आहे आणि विधवा पेन्शनचा दावा केला आहे, तिलाही त्याच्याकडून मासिक पोटगी मिळत आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, चंद्रबली पटेल दरमहा ५,००० रुपये पोटगी म्हणून आपल्या पत्नीला देतो. २०१४ मध्ये त्याच्या पत्नीने त्यांच्याविरुद्ध हुंड्यासाठी छळाचा खटला दाखल केला होता, त्यानंतर त्याला तुरुंगात पाठवण्यात आले होते. २०१८ मध्ये न्यायालयाने पोटगीची रक्कम निश्चित केली, जी ते आजही देत आहेत..Crime News : बायको आहे की हैवान, बिर्याणीत झोपेच्या गोळ्या टाकून पतीची केली हत्या, नंतर मृतदेहाजवळ बसून रात्रभर बघितले पॉर्न व्हिडीओ.सीईओंनी अहवाल मागितलाया घटनेनंतर, सिंगरौली जिल्हा पंचायतीचे सीईओ जगदीश कुमार गोमे यांनी जनपद पंचायत बैधानच्या सीईओंकडून सविस्तर चौकशी अहवाल मागितला आहे. त्यांनी सांगितले की, चौकशी अहवाल मिळाल्यानंतर, कथित अनियमिततेत कोणते अधिकारी किंवा कर्मचारी सामील होते हे स्पष्ट केले जाईल आणि खोट्या तथ्यांच्या आधारे लाभ घेणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.