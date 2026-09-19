कौटुंबिक वाद विकोपाला! भांडणात पतीच्या गुप्तांगाला चावा घेतला, संतापलेल्या पतीने पत्नीचं थेट नाक कापलं; घटनेने खळबळ

प्रत्येक कुटुंबात पती-पत्नीमध्ये छोटी-मोठी भांडण होत असतात. मात्र काही ठिकाणी कौटुंबिक वाद अगदी विकोपाला जाऊन पोहोचतात. उत्तर प्रदेशातील हरदोई जिल्ह्यात धक्कादायक घटना घडली आहे. एका महिलेने तिच्या पतीवर भांडणादरम्यान नाक कापल्याचा आरोप केला आहे. तसेच तिला गटारं फेकले असून या हल्ल्यात तिच्या सासू आणि सासऱ्यांचा देखील समावेश असल्याचे पीडितेने म्हटले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेशातील हरदोई जिल्ह्यात ही खळबळजनक घटना घडली आहे. साधना असे पीडितेच्या नाव असून पीडितेने केलेल्या तक्रारीत तिचा आरोपी पती दीपकने तिच्या डोक्यावर हल्ला केला. तसेच तिचे नाक कापले आणि तिला गटारात फेकले, असे म्हटले आहे. तर वादात साधनाने तिच्या पतीच्या गुप्तांगाला चावा घेतला होता, असे गंभीर आरोप दीपकच्या कुटुंबीयांनी केला आहे..Mumbai: लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी रांगेत थांबलेल्या २५ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू; जळगावच्या जयदीप नेमाडे यांचा दुर्दैवी अंत.नेमके काय घडले?अडीच महिन्यांपूर्वी साधना तिच्या प्रियकरासोबत राहण्यासाठी सासरहून पळून गेली होती. त्यानंतर ती अचानक शेजाऱ्याच्या छतावरून उडी मारून पुन्हा घरी परतली. साधना घरी येताच तिचा पतीसोबत वाद झाला. भांडणाचे रूपांतर हिंसक वळणावर पोहोचले. यावेळी दीपकने साधनावर हल्ला करत तिचे नाक कापले. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस तातडीने घटनास्थळी दाखल होत त्यांनी आरोपीला ताब्यात घेतले. तसेच साधनाला उपचारासाठी हरदोई मेडिकल कॉलेजमध्ये पाठवण्यात आले, अशी माहिती सांडी पोलीस स्टेशनचे एसएचओ पुष्पराज यांनी दिली..Mumbai Local Megablock: गणेशोत्सवात मेगाब्लॉकचे विघ्न नाही, प्रवाशांना दिलासा; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय.साधनाने तिच्या पतीच्या गुप्तांगाचा चावा घेतलातथापि, या घटनेनंतर आरोपी पती दीपकच्या कुटुंबीयांनी साधनावर गंभीर आरोप केले. ज्यामध्ये ''अडीच महिन्यांपूर्वी साधना परिसरातील एका तरुणासोबत पळून गेली होती, जो दीपकचा मित्रही होता. त्यावेळी या प्रकरणाची पोलिसांना माहिती देण्यात आली होती आणि सामंजस्य झाले होते. मात्र साधना अचानक परत आली आणि तिने मुलांना सोबत नेण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे त्यांच्यात वाद झाला, ज्या दरम्यान साधनाने कथितरित्या तिच्या पतीच्या गुप्तांगाला चावा घेतला आणि नंतर जमिनीवर डोके आपटून स्वतःला जखमी करून घेतले..साधना आणि दीपक यांचे लग्न सुमारे दहा वर्षांपूर्वी झाले होते आणि त्यांना तीन मुली आहेत, ज्यांचे वय आठ, सहा आणि तीन असे आहे. सध्या या प्रकरणी साधनाने अद्याप कोणतीही तक्रार दाखल केली नसून, दीपकच्या आईने तक्रार दाखल केली आहे. पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.