देश

कौटुंबिक वाद विकोपाला! भांडणात पतीच्या गुप्तांगाला चावा घेतला, संतापलेल्या पतीने पत्नीचं थेट नाक कापलं; घटनेने खळबळ

Crime News: कौटुंबिक वादात पतीच्या गुप्तांगाला चावा घेतल्यानंतर संतापलेल्या पतीने पत्नीचं थेट नाक कापल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.
uttar pradesh crime

uttar pradesh crime

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

प्रत्येक कुटुंबात पती-पत्नीमध्ये छोटी-मोठी भांडण होत असतात. मात्र काही ठिकाणी कौटुंबिक वाद अगदी विकोपाला जाऊन पोहोचतात. उत्तर प्रदेशातील हरदोई जिल्ह्यात धक्कादायक घटना घडली आहे. एका महिलेने तिच्या पतीवर भांडणादरम्यान नाक कापल्याचा आरोप केला आहे. तसेच तिला गटारं फेकले असून या हल्ल्यात तिच्या सासू आणि सासऱ्यांचा देखील समावेश असल्याचे पीडितेने म्हटले आहे.

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