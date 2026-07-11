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Love Affair Wife killed husband : लग्नापूर्वीच संबंध; प्रियकराच्या मदतीने पतीची हत्या, मृतदेह नाल्यात फेकून पुरला; 3 महिन्यांनंतर पोलिसांचा धक्कादायक खुलासा

wife and lover arrested : मध्य प्रदेशातील सतना येथे पत्नीने प्रियकराच्या मदतीने पतीची हत्या करून मृतदेह नाल्यात फेकल्याचा आणि नंतर पुरल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. तीन महिन्यांच्या तपासानंतर पोलिसांनी गुन्ह्याचा पर्दाफाश केला.
Love Affair Wife killed husband police arrest

Love Affair Wife killed husband police arrest

esakal

Sandeep Shirguppe
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Husband killed over affair : मध्य प्रदेशातील सतना जिल्यातील रामपूर बघेलान पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत तीन महिन्यांपूर्वी बेपत्ता झालेल्या विपिन कुमार यादव (Vipin Kumar Yadav) प्रकरणाचा पोलिसांनी धक्कादायक उलगडा केला आहे. विपिनचा खून अन्य कोणी नसून त्याची पत्नी आंचल यादव हिने तिचा प्रियकर सुनील कुशवाहा याच्या मदतीने केल्याचे तपासात समोर आले आहे. विवाहापूर्वीपासून सुरू असलेल्या प्रेमसंबंधातून दोघांनी हा कट रचल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

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