Crime: विकृती! झोपलेल्या पतीवर भल्या पहाटे उकळतं तेल ओतलं, नंतर जखमांवर मिरची पावडर टाकली अन्...; पत्नी असं का वागली?

Delhi Crime News: दिल्लीमध्ये एक खळबळजनक घटना घडली आहे. एका पत्नीने पतीसोबत धक्कादायक कृत्य केले आहे. तिने अत्याचाराच्या सर्व मर्यांदा ओलांडल्या आहेत.
Wife attacks husband

एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. दक्षिण दिल्लीतील आंबेडकर नगर भागात एका पत्नीने क्रूरतेच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या. पत्नीने तिच्या पतीवर उकळते तेल ओतले. नंतर त्याच्या जखमांवर मिरची पावडर शिंपडली. या घटनेतील पीडितची प्रकृती गंभीर असल्याचे वृत्त आहे. सध्या तो सफदरजंग रुग्णालयाच्या आयसीयूमध्ये त्याच्या आयुष्यासाठी झुंजत आहे.

