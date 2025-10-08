Crime: विकृती! झोपलेल्या पतीवर भल्या पहाटे उकळतं तेल ओतलं, नंतर जखमांवर मिरची पावडर टाकली अन्...; पत्नी असं का वागली?

एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. दक्षिण दिल्लीतील आंबेडकर नगर भागात एका पत्नीने क्रूरतेच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या. पत्नीने तिच्या पतीवर उकळते तेल ओतले. नंतर त्याच्या जखमांवर मिरची पावडर शिंपडली. या घटनेतील पीडितची प्रकृती गंभीर असल्याचे वृत्त आहे. सध्या तो सफदरजंग रुग्णालयाच्या आयसीयूमध्ये त्याच्या आयुष्यासाठी झुंजत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित दिनेश कुमार (२८) हा दक्षिण दिल्लीतील मदनगीर परिसरात त्याची पत्नी साधना आणि त्यांच्या लहान मुलीसह भाड्याच्या घरात राहतो. तो एका औषध कंपनीत काम करतो. पोलिसांना दिलेल्या जबाबात दिनेशने सांगितले की, २ ऑक्टोबरच्या रात्री कामावरून परतल्यानंतर तो नेहमीप्रमाणे जेवण करून झोपी गेला. त्याची पत्नी आणि मुलगीही जवळच झोपली होती..Russian Influencer Video : 'तुम्ही मला वेश्या समजता का?' महिला अधिकाऱ्यावर संतापली रशियन इंफ्लुएन्सर; लवकरच सोडणार देश, नेमकं काय घडलं?.त्या तरुणाने सांगितले की, त्याच्या पत्नीने पहाटे ३:१५ च्या सुमारास त्याच्यावर उकळते तेल ओतले होते. तो काही प्रतिक्रिया देण्याआधीच साधनाने त्याच्या जखमांवर लाल मिरची पावडर शिंपडली. दिनेशच्या वेदनेच्या किंकाळ्या ऐकून घरमालक वरच्या मजल्यावर धावला. त्याने ताबडतोब दिनेशचा मेहुणा रामसागर यांना फोन करून घटनेची माहिती दिली. रामसागर ताबडतोब घटनास्थळी पोहोचले..दिनेशला मदन मोहन मालवीय रुग्णालयात घेऊन गेले. जिथे त्याची प्रकृती बिघडल्याने डॉक्टरांनी त्याला सफदरजंग रुग्णालयात रेफर केले. दिनेशच्या जबाबावरून पोलिसांनी ३ ऑक्टोबर रोजी गुन्हा दाखल केला आणि तपास सुरू केला. पोलिसांचे म्हणणे आहे की, हे प्रकरण घरगुती हिंसाचाराचे गंभीर प्रकरण असल्याचे दिसते. सर्व बाजूंनी तपास सुरू आहे. दिनेशने सांगितले की त्याने आठ वर्षांपूर्वी साधनासोबत लग्न केले होते. .IPS Puran Kumar: देश हादरला! IPS ऑफिसरने डोक्यात गोळी झाडून संपवलं आयुष्य, सुसाइड नोटमधून धक्कादायक खुलासा; IAS पत्नी मुख्यमंत्र्यांसोबत दौऱ्यावर...त्यानंतर दोन वर्षांपूर्वी पत्नीने त्याच्याविरुद्ध पोलीस तक्रार दाखल केली होती. जरी नंतर दोघांमध्ये समझोता झाला. साधनाने सीएडब्ल्यू (महिलांविरुद्ध गुन्हे) कक्षातही तक्रार दाखल केली आहे. या मागील वादांवरून पोलीस आता या प्रकरणाची पार्श्वभूमी तपासत आहेत. या घटनेनंतर दिनेशचे कुटुंब हादरले आहे. पोलीस सध्या आरोपी पत्नी साधना हिची चौकशी करण्याची तयारी करत आहेत. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, तपासानंतरच या घटनेमागील हेतू काय होता हे स्पष्ट होईल. वैयक्तिक वाद, तणाव किंवा इतर काही कारण. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.