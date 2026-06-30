लग्नाला १४ वर्ष झाली, पण पाळणा हलला नाही; पत्नीला राग अनावर, संतापात पतीच्या गुप्तांगावर उकळतं पाणी ओतलं अन्...

मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेर जिल्ह्यातून एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे. डबरा परिसरात एका पत्नीने कथितरित्या आपल्या पतीच्या गुप्तांगावर आणि पायांवर उकळते पाणी ओतले. या घटनेत पती गंभीररित्या भाजला आहे. पीडिताच्या तक्रारीच्या आधारे, पोलिसांनी आरोपी पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. ही घटना डबराच्या पिचोर तिराहा परिसरात घडल्याचे सांगण्यात येत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, भूपेंद्र कुशवाहा यांनी सुमारे १४ वर्षांपूर्वी केशकली कुशवाहा यांच्याशी विवाह केला. लग्न होऊनही त्यांना मूलबाळ नव्हते. ज्यामुळे त्यांच्यात अनेकदा तणाव निर्माण होत असे. पतीचा आरोप आहे की, पत्नीने एका वादामधून हे पाऊल उचलले. महिलेच्या बाजूचे म्हणणे आहे की, ही घटना अचानक घडलेली नसून दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या कौटुंबिक हिंसाचार आणि संघर्षाचा परिणाम आहे. भूपेंद्रला दारू पिण्याचे व्यसन होते. .Crime: फ्री मोमोजच्या बहाण्याने तरुणींना जाळ्यात ओढलं; नंतर धार्मिक स्थळी अश्लील व्हिडिओ बनवले अन्... रेहानचे भयंकर कृत्य.असा आरोप आहे की, तो दारूच्या नशेत नियमितपणे आपल्या पत्नीशी वाद घालायचा. तिला मारहाण आणि शिवीगाळ करायचा. अपत्यहीनतेमुळेही त्या दोघांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. या सततच्या त्रासांमुळे त्यांचे नाते खूप पूर्वीच बिघडले होते. ही घटना २७ जून रोजी रात्री उशिरा घडली. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, त्या रात्री दोघांमध्ये वाद सुरू झाला. हा वाद हळूहळू वाढत गेला आणि त्याचे रूपांतर हाणामारीत झाले. त्याचवेळी स्वयंपाकघरात डाळ शिजवण्यासाठी स्टोव्हवर पाणी उकळत होते..रागाच्या भरात केशकलीने स्वयंपाकघरातून उकळते पाणी उचलून आपल्या पतीवर फेकले. गरम पाण्यामुळे भूपेंद्रचे गुप्तांग आणि पाय गंभीरपणे भाजले. तो वेदनेने ओरडला, ज्यामुळे आजूबाजूच्या लोकांना सावध केले. माहिती मिळताच डायल-११२ चे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. भूपेंद्रला उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यात आले. सध्या त्याच्यावर डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली उपचार सुरू आहेत..Mumbai Crime: दुप्पट परताव्याचं आमिष, मुंबईत ₹100 कोटींचा घोटाळा; 500 हून अधिक गुंतवणूकदारांची फसवणूक.आपल्या पोलीस तक्रारीत भूपेंद्रने आरोप केला आहे की, घटनेनंतर त्याची पत्नी तिच्या माहेरून घरातून दागिने आणि रोकड घेऊन निघून गेली. त्याने आपल्या पत्नीवर आणि तिच्या कुटुंबीयांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. महिलेच्या बाजूचा दावा आहे की, तिच्या पतीच्या दारूच्या व्यसनामुळे आणि कथित सततच्या शारीरिक हिंसाचारामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली. पोलिसांनी दोन्ही पक्षांचे जबाब नोंदवण्यास सुरुवात केली आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. वैद्यकीय अहवाल, घटनास्थळाचा तपास आणि दोन्ही पक्षांच्या जबाबांच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.