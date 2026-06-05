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खान सर यांना अटक होणार? आर्म्स अ‍ॅक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल, बिहार पोलीस करणार चौकशी

Will Khan Sir Be Arrested? : खान सर यांच्याविरोधात आर्म्स अ‍ॅक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
Khan Sir

Will Khan Sir Be Arrested?

esakal

Shubham Banubakode
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Khan Sir: बिहारमधील प्रसिद्ध शिक्षक खान सर यांच्या कोचिंग सेंटरवर नुकतीच गोळीबाराची घटना घडली होती. या प्रकरणानंतर आता त्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. खान सर यांच्याविरोधात आर्म्स अॅक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. पोलिसांकडून लवकरच त्यांची चौकशी केली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

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