Khan Sir: बिहारमधील प्रसिद्ध शिक्षक खान सर यांच्या कोचिंग सेंटरवर नुकतीच गोळीबाराची घटना घडली होती. या प्रकरणानंतर आता त्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. खान सर यांच्याविरोधात आर्म्स अॅक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. पोलिसांकडून लवकरच त्यांची चौकशी केली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी रात्री खान ग्लोबल स्टडीज संस्थेवर काही जणांनी हल्ला केला. यावेळी संस्थेच्या सुरक्षा रक्षकाला मारहाण करण्यात आली. तसेच परिसरात दगडफेक आणि तोडफोडीचाही प्रकार घडला. सुरुवातीला शेजारील कोचिंग संस्थेशी संबंधित व्यक्तींनी गोळीबार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र, घटनेच्या वेळीचा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले..Khan Sir Patna Controversy : कोचिंग सेंटर बाहेर गोळीबाराच्या आरोपावरुन खान सरांचा यु-टर्न; नेमकं काय घडलं? सांगितले सत्य.समोर आलेल्या व्हिडीओमध्ये संस्थेचे दोन सुरक्षा रक्षक हवेत गोळीबार करताना दिसून आले. त्यानंतर पोलिसांनी उत्तर प्रदेशातील प्रदीप कुमार आणि कालेश्वर या दोघांना अटक केली. चौकशीदरम्यान त्यांनी दगडफेक आणि मारहाणीनंतर स्वसंरक्षणासाठी हवेत गोळीबार केल्याची कबुली दिल्याचे सांगितले जात आहे..खान सर यांच्या कोचिंग सेंटरबाहेर गोळीबार, ८ ते १० राउंड फायर; सुरक्षा रक्षक जखमी, कुणी केला हल्ला?.पोलिसांनी संबंधित शस्त्रे जप्त करून तपासणीसाठी पाठवली आहेत. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल तपास करण्यासाठी विशेष पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे. अशातच आता खान सर यांच्याविरोधातही गुन्हा दाखल करण्यात आल्याने त्यांची चौकशी होण्याची शक्यता वाढली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.