Digital Arrest: चौकशी पूर्ण होताच पैसे परत करू... आयटीत काम करणाऱ्या महिलेला ३२ कोटींना लुबाडलं

बंगळूर : इंदिरानगर येथील ५७ वर्षीय वरिष्ठ आयटी महिला कर्मचाऱ्याला 'डिजिटल अरेस्ट'ची धमकी देत तब्बल ३१.८३ कोटी रुपये लुबाडल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. तक्रारीच्या आधारे पूर्व विभागातील सीईएन पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. राज्यातील 'डिजिटल अरेस्ट'च्या नावाखाली झालेल्या फसवणुकीतील आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी रक्कम असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..सीबीआय अधिकारी म्हणून धमकी१५ सप्टेंबर २०२४ रोजी महिलेला डीएचएल कुरियर प्रतिनिधी असल्याचे सांगत अनोळखी व्यक्तीने फोन केला. 'तुमच्या नावाने तीन क्रेडिट कार्ड, चार पासपोर्ट आणि बंदी घातलेली एमडीएम ड्रग्ज असलेले पॅकेज अंधेरी, मुंबई येथे जप्त केले आहे, असे त्याने सांगितले. महिलेने ते नाकारताच 'हा सायबर गुन्हा असू शकतो', असे सांगत तक्रार दाखल करण्याचे खोटे सल्ले दिले. तितक्यात कॉल एका 'सीबीआय अधिकाऱ्याकडे' ट्रान्स्फर करण्यात आला. त्याने महिलेला स्थानिक पोलिसांशी संपर्क साधू नये, अन्यथा कुटुंबालाही प्रकरणात ओढले जाईल, अशी धमकी दिली..लग्नाची घाई, भीती, अन् कोटींचा तडाखामुलाचे लग्न जवळ आल्याने मानसिक तणावात असलेल्या महिलेने फसवणूक करणाऱ्यांच्या सूचनेनुसार सर्व निर्देश पाळले. काही दिवसांनी 'सीबीआय अधिकारी' म्हणून प्रदीप सिंग नावाच्या व्यक्तीने व्हिडिओ कॉल करून 'डिजिटल अरेस्ट' करण्याची धमकी दिली. राहुल यादव नावाच्या व्यक्तीला तिच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी ठेवले. २३ सप्टेंबरला महिलेची मालमत्ता आरबीआयच्या फायनान्सीएल इंटिलेजियन्स शाखेला जाहीर करण्याचे आदेश देऊन तिच्याकडून विविध व्यवहारांतून पैसे उकळण्याचा सपाटा सुरू झाला. एकूण १८७ व्यवहारांमध्ये महिलेने मुदतठेव (एफडी) वगळता तिची सर्व बचत एकूण ३१.८३ कोटी रुपये त्यांच्या खात्यांवर हस्तांतरित केली. फसवणूक करणाऱ्यांनी पैसे फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत 'तपासून परत केले जातील' असे खोटे आश्वासन दिले आणि तिला बनावट क्लिअरन्स सर्टिफिकेटही पाठवले..शंका आल्यावर पोलिसांकडे धावपैसे परत करण्यास टाळाटाळ सुरू झाल्याने संशय बळावला. अखेर १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी महिलेने पूर्व विभागाच्या सायबर गुन्हे पोलिसांकडे तक्रार केली. मुलाचे लग्न आणि इतर कारणांमुळे तक्रार उशिरा केली गेल्याचे निवेदनात नमूद आहे. पोलिसांनी आता गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे.