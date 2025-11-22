दुबई एअर शोदरम्यान मृत पावलेले विंग कमांडर नमन स्याल कोण होते? पत्नीही वायूदलात अधिकारी...

दुबई एअर शो दरम्यान भारतीय वायूसेनेचं तेजस विमान कोसळल्याने मोठा अपघात झाला असून या अपघातात भारतीय हवाई दलाचे पायलट विंग कमांडर नमन स्याल यांच्या मृत्यू झाला आहे. २०१६ मध्ये तेजसचा भारतीय वायू सेनेत समावेश करण्यात आला होता. त्यानंतर झालेली अपघाताची ही दुसरा घटना आहे. .विंग कमांडर नमन स्याल हे अत्यंत कुशल आणि अनुभवी पायलट होते. भारताच्या स्वदेशी लढाऊ विमानाची क्षमता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सादर करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. मात्र, ही जबाबदारी पार पाडत असतानाचा त्यांच्या विमानाचा अपघात झाला. या अपघातात त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला..Indian Air Force Recruitment: भारतीय वायुदलात अधिकारी होण्याची संधी; AFCAT 1 2026 भरतीची अधिसूचना जाहीर.नमन स्याल हे हिमाचल प्रदेशातील कांग्रा जिल्ह्यातील नगरोटा बगवान तालुक्यातील पटियालकर गावचे रहिवासी होते. त्यांनी सुजानपूर टीरा येथील सैनिक स्कूलमधून शालेय शिक्षण पूर्ण केले होते. २४ डिसेंबर २००९ रोजी ते भारतीय हवाई दलात रुजू झाले. त्यांना MiG-21 आणि सुखोई Su-30 MKI यांसारखी विमाने उडवण्याचा अनुभव होता. काही दिवसांपूर्वीच त्यांना तेजसच्या तिसऱ्या स्क्वाड्रनमध्ये नियुक्त करण्यात आलं होतं..नमन स्याल यांच्या पत्नीसुद्धा भारतीय वायू दलात अधिकारी आहेत. त्यांना सहा वर्षांची एक मुलगी आहे. त्यांचे वडील जयनाथ स्याल हे भारतीय लष्कराच्या वैद्यकीय पथकात कार्यरत होते. ज्यावेळी हा अपघात झाला, त्यावेळी त्यांचे आई-वडील तमिळनाडूतील कोयंबटूरजवळ सुलूर एअर फोर्स स्टेशन येथे होते, तर त्यांची पत्नी प्रशिक्षणासाठी कोलकात्यात होत्या..दरम्यान, या अपघाताचं कारण अद्याप समोर आलेलं नाही. मात्र विमानाची उंची कमी असल्याने तसेच पायलटला विमान स्थीर करण्यासाठी पुरेसी जागा न मिळाल्याने हा अपघात झाला असावा, अशी शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. या अपघाताचा तपास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार असून त्यानंतर अपघाताचं नेमकं कारण समोर येईल, असं सांगण्यात येत आहे..Indian Air Force : हवाई कारवाईने आत्मविश्वास वाढला, हवाई दल प्रमुख सिंग; भविष्यातील आव्हानांसाठी सज्ज राहण्याचे सैन्याला आवाहन.तेजस विमानाचा अपघात होण्याची ही दुसरी घटना आहे. यापूर्वी मार्च २०२४ मध्ये राजस्थानातील जैसलमेरजवळ प्रशिक्षणादरम्यान तेजस विमानाच अपघात झाला होता. मात्र, त्यावेळी पायलटला सुरक्षितपणे इजेक्ट होण्यात यश आलं होतं. त्यामुळे त्याचा जीव वाचला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.