Parliament Session: डिसेंबरमध्ये अधिवेशनाचे ‘वादळ’? महिला आरक्षणासह मतदारसंघ फेररचनेवर गदारोळ होण्याचा अंदाज

नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. या अधिवेशनात महिला आरक्षणाशी संबंधित मतदारसंघ फेररचना विधेयक मंजूर करून घेण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न राहू शकतो, अशी माहिती रविवारी सूत्रांनी दिली. मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पडताळणीच्या (एसआयआर) मुद्द्यावरून काही काळापासून काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी सरकारवर हल्लाबोल चालवला आहे. या पार्श्वभूमीवर, हिवाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे..महिलांना संसद व विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षणाचा लाभ उपलब्ध करून देण्यापूर्वी लोकसभा सदस्यांचे विद्यमान संख्याबळ ५४३ वरून वाढवत ८५० वर नेण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी कधीपासून करायची, या मुद्द्यावर अधिवेशनात खल होऊ शकतो, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकार आटोकाट प्रयत्न केल्याशिवाय राहणार नाही, मात्र ‘एसआयआर’च्या मुद्द्यावरून विरोधक आक्रमक असल्यामुळे अधिवेशनात कामकाज कितपत चालणार, याबद्दल साशंकता व्यक्त केली जात आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील अनियमितता व ‘एसआयआर’च्या विषयावरून विरोधी पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी चालवली आहे. विरोधी पक्षांनी चर्चेत स्वारस्य दाखवले नाही तर हे विधेयक थेट मतदानासाठी टाकले जाऊ शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे..फेररचनेच्या सूत्रावर विचारप्रस्तावित मतदारसंघ फेररचनेबाबतच्या चिंतांचे निराकरण करण्यासाठी केंद्र सरकार एका संभाव्य सूत्राचा विचार करीत असल्याचे सांगण्यात येते. विशेषतः लोकसंख्येच्या आधारे लोकसभा मतदारसंघांची फेररचना केल्यास दक्षिणेकडील राज्यांवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबाबत या राज्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. सरकारच्या सूत्रानुसार, सर्व राज्यांमध्ये लोकसभेच्या जागांची संख्या ५० टक्क्यांनी वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याचबरोबर १९७१ च्या जनगणनेनुसार राज्यांना मिळालेल्या संसदीय प्रतिनिधित्वाचे सध्याचे प्रमाण कायम ठेवण्याचाही या प्रस्तावात विचार आहे. मात्र, याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही..सरकारसमोर आकड्यांची शर्यतघटनादुरुस्ती विधेयक असल्यामुळे सरकारला किमान दोन तृतीयांश बहुमत हवे आहे.लोकसभेत सध्या ५४० सदस्य असून, सरकारला ३६१ खासदारांचे पाठबळ प्राप्त करावे लागणार आहे.लोकसभेत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे ३२० सदस्य आहेत.विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी सरकारला विरोधी गोटाच्या काही सदस्यांचा पाठिंबा प्राप्त करून घेणे क्रमप्राप्त आहे.सरकारने बहुमताचा आकडा जमवला असून, विधेयकाच्या बाजूने आवश्यक मतांपेक्षा १५ ते १८ मते जास्त मिळतील, असा विश्वास एका नेत्याने व्यक्त केला होता..पावसाळी अधिवेशन संस्थगित नाहीसंसदेचे पावसाळी अधिवेशन १३ ऑगस्ट रोजी अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले होते. त्यानंतर ९४ दिवसांत ते औपचारिकरीत्या संस्थगित करण्यात आलेले नाही. यापूर्वी २००८ मध्ये अधिवेशन संस्थगित न करता ठेवण्याचा ८७ दिवसांचा विक्रम होता. सरकारने अधिवेशन संस्थगित न ठेवल्यामुळे प्रस्तावित विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी अल्पसूचनेवर अधिवेशनाची पुढील बैठक बोलाविण्याचा पर्याय खुला आहे. सुरू असलेल्या अधिवेशनाची मुदत वाढविण्यासाठी किमान दोन दिवसांची, तर नव्याने अधिवेशन बोलाविण्यासाठी किमान १४ दिवसांची पूर्वसूचना देणे आवश्यक असते. त्यामुळे प्रस्तावित घटनादुरुस्तीवर चर्चा करण्यासाठी अधिवेशनाची मुदत वाढविण्याची किंवा संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची शक्यता असल्याबाबत चर्चाही कायम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.