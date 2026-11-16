देश

Parliament Session: डिसेंबरमध्ये अधिवेशनाचे ‘वादळ’? महिला आरक्षणासह मतदारसंघ फेररचनेवर गदारोळ होण्याचा अंदाज

Winter Parliament Session 2026 : डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्याची शक्यता असून, महिला आरक्षणासाठी मतदारसंघ फेररचना विधेयक मांडण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांमुळे एसआयआरच्या मुद्द्यावरून विरोधकांशी संघर्ष होण्याची चिन्हे आहेत.
The proposed delimitation bill linked to women's reservation is likely to be a key issue in the upcoming Winter Session of Parliament.

The proposed delimitation bill linked to women's reservation is likely to be a key issue in the upcoming Winter Session of Parliament.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. या अधिवेशनात महिला आरक्षणाशी संबंधित मतदारसंघ फेररचना विधेयक मंजूर करून घेण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न राहू शकतो, अशी माहिती रविवारी सूत्रांनी दिली. मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पडताळणीच्या (एसआयआर) मुद्द्यावरून काही काळापासून काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी सरकारवर हल्लाबोल चालवला आहे. या पार्श्वभूमीवर, हिवाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
women
parliament
Winter
session court
Winter Care
delimitation bill implications