Parliament Winter Session: १९ दिवस १५ बैठका अन्... संसदेचे हिवाळी अधिवेशन १ डिसेंबरपासून सुरू होणार; पाहा संपूर्ण तपशील

Parliament Winter Session News: संसदेचे हिवाळी अधिवेशन १ डिसेंबरपासून सुरू होत आहे. १९ दिवसांच्या अधिवेशनात १५ बैठका होतील. याबाबत किरेन रिजिजू यांनी माहिती दिली आहे.
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन १ डिसेंबरपासून सुरू होईल आणि १९ डिसेंबरपर्यंत चालेल. या अधिवेशनादरम्यान १९ दिवसांत एकूण पंधरा बैठका होतील. हे अधिवेशन इतर अधिवेशनांपेक्षा लहान असेल. बिहार विधानसभा निवडणुकीचे निकाल या अधिवेशनात विशेषतः दिसून येतील. १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या विशेष पुनरीक्षण (SIR) च्या दुसऱ्या टप्प्याबाबत विरोधकांचे निषेध दिसून येण्याची शक्यता आहे.

