Parliament Winter Session: १९ दिवस १५ बैठका अन्... संसदेचे हिवाळी अधिवेशन १ डिसेंबरपासून सुरू होणार; पाहा संपूर्ण तपशील

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन १ डिसेंबरपासून सुरू होईल आणि १९ डिसेंबरपर्यंत चालेल. या अधिवेशनादरम्यान १९ दिवसांत एकूण पंधरा बैठका होतील. हे अधिवेशन इतर अधिवेशनांपेक्षा लहान असेल. बिहार विधानसभा निवडणुकीचे निकाल या अधिवेशनात विशेषतः दिसून येतील. १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या विशेष पुनरीक्षण (SIR) च्या दुसऱ्या टप्प्याबाबत विरोधकांचे निषेध दिसून येण्याची शक्यता आहे. .विरोधक मतदार यादीतील अनियमिततेलाही लक्ष्य करू शकतात. या काळात, सरकार अनेक महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्याचा प्रयत्न करेल. यामध्ये १२९ वी आणि १३० वी घटनादुरुस्ती विधेयके, सार्वजनिक विश्वस्त विधेयक आणि दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी विधेयक यांचा समावेश आहे. मागील हिवाळी अधिवेशन २०१३ मध्ये एक छोटेसे होते..Dog Attacks : नागरिकांवर भटक्या कुत्र्यांकडून हल्ला झाल्यास महापालिका, ग्रामपंचायतींना द्यावे लागणार उत्तर; सुप्रिम कोर्टाचा निर्णय.हे अधिवेशन ५ डिसेंबर ते १८ डिसेंबर पर्यंत फक्त १४ दिवस चालले. त्यात फक्त ११ बैठका झाल्या. या हिवाळी अधिवेशनात, विरोधी पक्ष देशव्यापी विशेष सघन आढावा (SIR) आणि हरियाणा आणि महाराष्ट्रातील कथित मतदार फसवणुकीच्या मुद्द्यावर सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे. SIR चा पहिला टप्पा बिहारमध्ये घेण्यात आला..संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, भारताच्या माननीय राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी यांनी १ डिसेंबर २०२५ ते १९ डिसेंबर २०२५ पर्यंत संसदेचे हिवाळी अधिवेशन बोलावण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. आपल्या लोकशाहीला बळकटी देणाऱ्या आणि लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणाऱ्या रचनात्मक आणि फलदायी अधिवेशनाची त्यांना अपेक्षा आहे..Delhi Airport : दिल्ली विमानतळावर ATCमध्ये मोठा बिघाड, ९०० विमानांना विलंब तर २० उड्डाणे रद्द; ३६ तासांनतर काय आहे परिस्थिती?.संसदेचे शेवटचे अधिवेशन २१ जुलै ते २१ ऑगस्ट या कालावधीत पावसाळ्यात झाले होते. ३२ दिवसांत २१ बैठका झाल्या आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी १५ विधेयके मंजूर केली. पीआरएस रिसर्चनुसार, नियोजित वेळेपैकी दोन तृतीयांश वेळ गोंधळामुळे वाया गेला.