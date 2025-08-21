नोरासारखी दिसायला पाहिजे, पत्नीला दररोज ३ तास...; पतीकडून छळ, महिलेची पोलिसात तक्रार

Nora Fatehi Case: अभिनेत्री नोरा फतेहीसारखी पत्नी दिसावी, तिच्यासारखं सुडौल शरीर व्हावं यासाठी पतीने छळ केल्याची घटना समोर आलीय. उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद इथं ही घटना घडली आहे. मुरादनगरमध्ये राहणाऱ्या एका महिलेनं या प्रकरणी पतीविरोधात तक्रार दाखल केलीय. पती दररोज टोमणे मारतो आणि नोरा फतेहीसारखं दिसावं यासाठी तीन-तीन तास जिममध्ये एक्सरसाइज करायला लावायचा असं पत्नीने म्हटलंय. पीडीत महिला एक फिजिकल एज्युकेशन टीचर आहे. महिलेनं आरोप केला की, तिची उंची आणि सौंदर्य सामान्य आहे. पण पती त्यावरून दररोज टोमणे मारायचा. चुकीच्या व्यक्तीशी लग्न केलं असं म्हणायचा..महिलेनं तक्रारीत म्हटलं की, माझ्याशी लग्न करून आयुष्य उद्ध्वस्त झालं असं पती म्हणायचा. मला तर नोरा फतेहीसारखी सुंदर मुलगी मिळाली असती. पत्नी सुंदर दिसावी यासाठी दररोज तीन तास जीमला पाठवायचा. तिच्यावर नोरासारखी फिगर बनवण्यासाठी दबाव टाकायचा. महिलेनं एक्सरसाइज कमी केल्यास तिला जेवणही दिलं जायचं नाही..Crime : उत्तर चुकल्यानं कानशिलात मारली, विद्यार्थ्यानं थेट शिक्षकांवर गोळी झाडली; टिफिन बॉक्समधून आणलेली बंदूक.महिलेचं लग्न मार्च २०२५मध्ये गाझियाबाद इथं धुमधडाक्यात झालं होतं. लग्नात दागिने, २४ लाखाची स्कॉर्पिओ, १० लाख रोकड आणि इतर भेटवस्तुही दिल्या होत्या. जवळपास ७६ लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च महिलेच्या कुटुंबियांनी केला होता. तरीही सासरच्या मंडळींकडून जास्त अपेक्षा केली जात होती. पती आणि त्याचे कुटुंबिय जमीन, रोकड आणि महागड्या वस्तू मागायचे. ते दिलं नाही तर मानसिक आणि शारीरिक छळ केला जायचा..लग्नानंतर महिला गर्भवती राहिली होती. त्यावेळी तिला त्रास दिला गेला. सासरच्या मंडळींकडून होणाऱ्या त्रासामुळे जुलैमध्ये खूप रक्तस्राव झाला आणि वेदना झाल्यानं रुग्णालयात न्यावं लागलं. तेव्हा डॉक्टरांनी तिचा गर्भपात झाल्याचं सांगितलं. यावेळीही सासरच्या मंडळींकडून तिला कसलीच मदत केली गेली नाही..पीडितेनं या प्रकरणी पोलिसात तक्रार दिली आहे. पती, सासू, सासरा, नणंद यांच्याविरोधात हुंड्यासाठी छळ, घरगुती हिंसाचार, गर्भपात, धमकी आणि ब्लॅकमेल केल्याचा आरोप करण्यात आलेत. पोलीस या प्रकरणाची अधिक चौकशी करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.