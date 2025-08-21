देश

नोरासारखी दिसायला पाहिजे, पत्नीला दररोज ३ तास...; पतीकडून छळ, महिलेची पोलिसात तक्रार

Husband Harasses Wife: पीडीत महिला एक फिजिकल एज्युकेशन टीचर आहे. महिलेनं आरोप केला की, तिची उंची आणि सौंदर्य सामान्य आहे. पण पती त्यावरून दररोज टोमणे मारायचा. चुकीच्या व्यक्तीशी लग्न केलं असं म्हणायचा.
Husband Harasses Wife
Woman Complains of Husband's Daily Torture Over Looks
सूरज यादव
Updated on

Nora Fatehi Case: अभिनेत्री नोरा फतेहीसारखी पत्नी दिसावी, तिच्यासारखं सुडौल शरीर व्हावं यासाठी पतीने छळ केल्याची घटना समोर आलीय. उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद इथं ही घटना घडली आहे. मुरादनगरमध्ये राहणाऱ्या एका महिलेनं या प्रकरणी पतीविरोधात तक्रार दाखल केलीय. पती दररोज टोमणे मारतो आणि नोरा फतेहीसारखं दिसावं यासाठी तीन-तीन तास जिममध्ये एक्सरसाइज करायला लावायचा असं पत्नीने म्हटलंय. पीडीत महिला एक फिजिकल एज्युकेशन टीचर आहे. महिलेनं आरोप केला की, तिची उंची आणि सौंदर्य सामान्य आहे. पण पती त्यावरून दररोज टोमणे मारायचा. चुकीच्या व्यक्तीशी लग्न केलं असं म्हणायचा.

police
crime
women
Court
wife and husband

