देश

Crime News : महिलेने लिव्ह-इन पार्टनरची वरंवट्याने ठेचून केली हत्या, पोलिसांना फोन करुन म्हणाली...

Woman kills Partner : महिलने पोलिसांनी सांगितले की, लिव्ह-इन पार्टनर लग्नाला तयार नसल्याने तिने त्याची हत्या केली. मृताच्या भावाचा आरोप आह की त्याच्याकडील १९ लाख हडपण्यासाठीच तिने हत्या केली.
Crime News
Crime Newssakal
Yashwant Kshirsagar
Updated on

Summary

लग्नाचा दबाव व आर्थिक वाद हे खूनामागील मुख्य कारण मानले जात आहे.

मुरारीकडे पाटण्यात जमीन खरेदीसाठी 20 लाख रुपये असल्याची माहिती समोर आली.

मृताच्या कुटुंबाचा आरोप – पैशासाठी पूजाने खून केला, पोलिस तपास सुरू आहे.

बिहारची राजधानी पाटणामध्ये एका विवाहित महिलेने तिच्या लिव्ह-इन पार्टनरची क्रूरपणे हत्या केली आहे. तिने त्याचे डोके घरातील वरवंट्याने चिरडले आणि नंतर पोलिसांना फोन करून माहिती दिली. ही घटना शुक्रवारी रात्री उशिरा घडली. मृताचे नाव मुरारी कुमार असे आहे. पोलिसांनी आरोपी पूजा कुमारीला अटक केली आणि तिला तुरुंगात पाठवले. आरोपी महिला मुरारीवर लग्न करण्यासाठी दबाव आणत होती. पती सोडून गेल्यानंतर ती पाच वर्षांपासून त्याच्यासोबत लिव्ह-इनमध्ये राहत होती. तिला तिच्या पहिल्या पतीपासून एक मुलगी देखील आहे.

Loading content, please wait...
Bihar
police
crime
murder
Lover
FAQ

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com