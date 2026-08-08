Woman lawyer death : वकील महिलेला पतीने पुलावरून दिलं ढकलून; 'माझ्या आईला वडिलांनी मारलं' मुलीचा गंभीर आरोप

Woman lawyer husband accused : नवी दिल्ली येथील हैदरपूर उड्डाणपुलाखाली मृतावस्थेत आढळलेल्या ४२ वर्षीय महिला वकिलाने पतीसोबत रस्त्यात झालेल्या वादानंतर उड्डाणपुलावरून उडी घेत आत्महत्या केल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र, महिलेच्या कुटुंबीयांनी तिच्या पतीने तिला उड्डाणपुलावरून ढकलून दिल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी पतीला ताब्यात घेतले असून, कुटुंबीयांची चौकशी सुरू आहे..पोलिसांच्या माहितीनुसार, सुमारे एक वाजता महिला पतीसोबत दुचाकीवरून घराबाहेर पडली होती. हैदरपूर उड्डाणपुलावरून जात असताना दोघे थांबले आणि त्यांच्यात वाद सुरू झाला. यावेळी एका प्रत्यक्षदर्शीने दोघांमध्ये भांडण सुरू असल्याचे पाहिले. काही वेळाने महिला उड्डाणपुलाच्या कठड्याजवळ गेली आणि खाली उडी घेतली. त्यावेळी तिचा पती दुचाकीजवळ उभा होता, असे पोलिसांनी सांगितले..मात्र, महिलेच्या मुलीने हा आत्महत्येचा प्रकार नसून तिच्या वडिलांनी आईची हत्या केल्याचा आरोप केला आहे. तिच्या म्हणण्यानुसार, वडील आईशी नेहमी गैरवर्तन आणि मारहाण करत होते. आईचे आयटीओ येथे काही काम असल्याने वडिलांनी तिला सोडण्याची तयारी दर्शवली होती. वादाच्या वेळी त्यांनी आईला उड्डाणपुलावरून ढकलले असावे, असा संशय मुलीने व्यक्त केला..Delhi Crime: अल्पवयीन मुलीचं खून प्रकरण! 'तो' कॅब चालक निघाला नुपंसक, अत्याचार करण्यात अपयशी ठरल्याने केली निर्घृण हत्या.कुटुंबीयांनी केलेल्या आरोपांची पोलिसांनी दखल घेतली आहे. या प्रकरणात कुटुंबातील सर्व सदस्यांची चौकशी केली जात आहे. तक्रारीतील माहिती आणि उपलब्ध तथ्यांच्या आधारे गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, महिलेच्या पतीला ताब्यात घेण्यात आले आहे, अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.