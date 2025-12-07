२४ रुपये रिफंडच्या नादात गमावले ८७ हजार; महिलेनं झेप्टोवरून केलेली ऑर्डर

अहमदाबादमध्ये ऑनलाइन फसवणुकीचा धक्कादायक असा प्रकार समोर आला आहे. एका महिलेला २४ रुपये रिफंडच्या नादात ८७ हजारांचा फटका बसला आहे. चांदखेडा इथं राहणाऱ्या महिलेनं झेप्टोवरून भाजीपाला ऑर्डर केला होता. पण २४ रुपये रिफंड मिळणार असल्यानं भाजीपाला परत करण्याचा महिलेनं प्रयत्न केला होता..डिलिव्हरी बॉयने रिफंड द्यायला नकार देताच कस्टमर केअरशी बोलण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर माझ्याकडे कस्टमर केअरचा नंबर नाही असंही सांगितलं. महिलेनं ऑनलाइन कस्टमर केअरचा नंबर शोधला आणि एका व्यक्तीशी बोलून दुसरा नंबर घेतला. त्यावर कॉल केल्यानंतर महिलेकडं व्हॉटसअपच्या माध्यमातून माहिती मागण्यात आली. त्यानंतर एक फाइल पाठवली होती ती चेक करण्यास सांगितले..महिलेला व्हॉटसअपवर एक थर्ड पार्टी अॅप पाठवलं होतं. ते इन्स्टॉल करताच महिलेच्या बँक खात्याची माहिती मागवली गेली. ही माहिती देताच तिच्या खात्यावरून एकूण ८७ हजार रुपये काढण्यात आले. बँकेचे मेसेज येताच महिलेनं तात्काळ १९३० नंबरवर तक्रार केल्यानंतर पोलिसात गुन्हा दाखल केला..सप्तश्रृंगी गड घाटात कार दरीत कोसळली, ओव्हरटेकच्या नादात अपघात; ४ ते ५ जणांचा मृत्यू झाल्याची भीती.डिजिटल अरेस्टसायबर गुन्हे्गारांकडून अशा प्रकारे फसवणूक केली जाऊ शकते याबाबत सातत्यानं बँकांकडून जनजागृती केली जाते. तरीही उच्चशिक्षित लोकही सायबर गुन्हेगारांच्या जाळ्यात अडकतात आणि फसतात. कोणत्याही प्रकारे अनोळखी व्यक्तींना किंवा फोनवरून आपल्या बँक खात्यांची माहिती देऊ नये. बँकांकडून फोनवरून गोपनीय माहितीची विचारणा केली जात नाही. कारवाईची भीती दाखवून डिजिटल अरेस्टही करण्यात येतं. त्यामुळे असा कॉल आल्यास पोलिसांशी संपर्क साधावा असंही आवाहन केलं जातं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.