२४ रुपये रिफंडच्या नादात गमावले ८७ हजार; महिलेनं झेप्टोवरून केलेली ऑर्डर

एका महिलेला २४ रुपये रिफंडच्या नादात ८७ हजारांचा फटका बसला आहे. चांदखेडा इथं राहणाऱ्या महिलेनं झेप्टोवरून भाजीपाला ऑर्डर केला होता. पण कस्टमर केअरशी संपर्क साधताना तिची ८७ हजारांची फसवणूक झाली.
सूरज यादव
अहमदाबादमध्ये ऑनलाइन फसवणुकीचा धक्कादायक असा प्रकार समोर आला आहे. एका महिलेला २४ रुपये रिफंडच्या नादात ८७ हजारांचा फटका बसला आहे. चांदखेडा इथं राहणाऱ्या महिलेनं झेप्टोवरून भाजीपाला ऑर्डर केला होता. पण २४ रुपये रिफंड मिळणार असल्यानं भाजीपाला परत करण्याचा महिलेनं प्रयत्न केला होता.

