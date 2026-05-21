Supreme Court: कायदाक्षेत्रातील पुरुषप्रधान वर्चस्वाला आव्हान... महिला वकिलांसाठी महत्त्वाची जनहित याचिका; सर्वोच्च न्यायालयात ऐतिहासिक लढाई

नवी दिल्ली: देशातील कायद्याच्या क्षेत्रातील पुरुषप्रधान संस्कृतीला आव्हान देणारी एक महत्त्वाची जनहित याचिका नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. लाडली फाऊंडेशन ट्रस्टने दाखल केलेल्या या याचिकेत केंद्र व राज्य सरकारांच्या विधी अधिकारी पॅनेल, सरकारी वकील यादी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये महिला वकिलांसाठी ३० टक्के आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली आहे..सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केली चिंतासरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विमलेश पी. पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी महिलांच्या अपुर्या प्रतिनिधित्वाबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. न्यायव्यवस्थेतील लिंगसमानतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे..स्वातंत्र्यानंतरही उच्च पदे पुरुषांच्या ताब्यातयाचिकेच्या समर्थनार्थ ज्येष्ठ वकील आणि सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष विकास सिंह यांनी युक्तिवाद मांडला. त्यांनी स्पष्ट केले की, स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आजपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात अॅटर्नी जनरल किंवा सॉलिसिटर जनरल पदावर एकाही महिलेची नियुक्ती झालेली नाही. सध्याही विविध उच्च न्यायालयांमध्ये केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पदांवर एकही महिला नाही..न्यायाधीश बनण्याचा महत्त्वाचा स्रोतयाचिकेत नमूद करण्यात आले आहे की, सरकारी वकील पॅनेल हे भावी न्यायाधीशांसाठी महत्त्वाचा फीडर पूल आहे. या पॅनेलमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व नसल्यास उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश पदावर त्यांचा प्रवेश कसा होईल, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे..आकडेवारी अधोरेखित करते वास्तवदेशभरात बार कौन्सिलकडे नोंदणीकृत एकूण १५.४ लाख वकिलांपैकी केवळ २,८४,५०७ महिला आहेत, जी एकूण १५.३१ टक्के इतकी आहे. १९८९ मध्ये न्यायमूर्ती एम. फातिमा बीवी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश झाल्यापासून गेल्या ३७ वर्षांत केवळ ११ महिला या सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचल्या आहेत. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात महिला न्यायाधीशांचे प्रमाण केवळ ५.८८ टक्के आहे तर उच्च न्यायालयांमध्ये १३.७६ टक्के इतके आहे. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट २०२२ नुसार, १७ प्रमुख राज्यांपैकी १३ राज्यांमध्ये सरकारी वकील पॅनेलमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व ३० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे..तेलंगणा उदाहरणाने अधोरेखित केला मुद्दासुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी तेलंगणा बार असोसिएशनचे उदाहरण दिले. १९,००० वकिलांपैकी सुमारे ८,००० नियमितपणे न्यायालयात हजर राहतात, ज्यात २,००० महिला आहेत. तरीही महिला सचिव पदावर केवळ एकाच महिलेची नियुक्ती झाली आहे. सरन्यायाधीश म्हणाले की, महिला वकिलांसाठी विद्यावेतनाची तरतूद असली तरी काही वेळा सरकारी पॅनेलवर असूनही त्यांना अनेक महिने एकही खटला मिळत नाही.