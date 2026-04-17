Women Reservation Bill : "भारतानं पाहिलं, इंडिया आघाडीनं रोखलं," महिला आरक्षण नामंजूर होताच राहुल गांधींची पहिली प्रतिक्रिया

Rahul Gandhi statement : काँग्रेसने या विधेयकाला विरोध करून ते हाणून पाडल्याचा दावा राहुल गांधी यांनी केला. त्यांनी 2023 च्या मूळ महिला आरक्षण विधेयकाला त्वरित लागू करण्याची मागणी केली.
Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra reacting after the Women Reservation Bill failed to secure a two-thirds majority in the Lok Sabha.

Yashwant Kshirsagar
Opposition’s Stand on Political and Electoral Impact : संसदेत आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव असलेले विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. या विधेयकाच्या बाजूने २९८, तर विरोधात २३० मते पडली; दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, हे विधेयक आवश्यक असलेली दोन-तृतीयांश बहुमताची संख्या गाठण्यात अपयशी ठरले. संसदेत हे विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आपल्या प्राथमिक प्रतिक्रियेत म्हटले, "हे काही 'महिला आरक्षण विधेयक' नव्हते. आम्ही ते हाणून पाडले आहे." दरम्यान, प्रियांका गांधी यांनी या निकालाचे स्वागत करत, हा देशाची एकता आणि अखंडतेचा एक मोठा विजय असल्याचे म्हटले.

