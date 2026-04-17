Women Reservation Bill : "भारतानं पाहिलं, इंडिया आघाडीनं रोखलं," महिला आरक्षण नामंजूर होताच राहुल गांधींची पहिली प्रतिक्रिया

Opposition's Stand on Political and Electoral Impact : संसदेत आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव असलेले विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. या विधेयकाच्या बाजूने २९८, तर विरोधात २३० मते पडली; दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, हे विधेयक आवश्यक असलेली दोन-तृतीयांश बहुमताची संख्या गाठण्यात अपयशी ठरले. संसदेत हे विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आपल्या प्राथमिक प्रतिक्रियेत म्हटले, "हे काही 'महिला आरक्षण विधेयक' नव्हते. आम्ही ते हाणून पाडले आहे." दरम्यान, प्रियांका गांधी यांनी या निकालाचे स्वागत करत, हा देशाची एकता आणि अखंडतेचा एक मोठा विजय असल्याचे म्हटले. . राजकीय रचना बदलण्याचा एक प्रयत्न मतदान प्रक्रिया संपल्यानंतर लोकसभेतून बाहेर पडताना, राहुल गांधी यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला आणि विरोधकांच्या या भूमिकेवर होत असलेल्या 'महिला-विरोधी' टीकेला प्रत्युत्तर दिले. राहुल यांनी ठामपणे सांगितले, "आम्ही हे स्पष्टपणे सांगितले आहे की, हे काही 'महिला आरक्षण विधेयक' नाही. हा भारताची राजकीय आणि निवडणूक रचनाच मुळापासून बदलण्याचा एक प्रयत्न आहे. आम्ही हा प्रयत्न यशस्वीरित्या रोखून धरला आहे." . Women Reservation Bill: नवीन आणि जुन्या महिला आरक्षण विधेयकात काय फरक? सीट रोटेशनवरून वाद का? वाचा नव्या नियमांमागचं गणित.... जुने विधेयक मंजूर करा,पाठिंबा देऊ राहुल गांधी यांनी पुढे भर देत म्हटले, "पंतप्रधानांना माझा संदेश असा आहे: जर तुम्हाला खरोखरच महिलांना आरक्षण द्यायचे असेल, तर २०२३ चे 'महिला आरक्षण विधेयक' समोर आणा आणि त्याची अंमलबजावणी आजपासूनच सुरू करा. संपूर्ण विरोधी पक्ष शंभर टक्के विरोधी पक्ष तुम्हाला आपला पूर्ण पाठिंबा देईल; आणि आम्ही हे सुनिश्चित करू की, महिला आरक्षण विधेयकाची अंमलबजावणी त्वरित केली जाईल." .प्रियांका गांधी काय म्हणाल्या ? संविधान दुरुस्ती विधेयक (१३१ वी दुरुस्ती) लोकसभेत मंजूर न झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर भाष्य करताना, काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी वाड्रा म्हणाल्या, "हा केवळ महिला आरक्षणाचा मुद्दा नव्हता; तर हा लोकशाही आणि देशाच्या अखंडतेचा प्रश्न होता. महिला आरक्षणाला 'मतदारसंघ पुनर्रचनेशी' अशा प्रकारे जोडणाऱ्या प्रस्तावाला आम्ही कधीच सहमती देऊ शकलो नसतो, ज्यामध्ये आरक्षणासाठी एका जुन्या जनगणनेचा आधार घेतला गेला आहे—आणि ज्या जनगणनेत 'ओबीसी' (OBC) लोकसंख्येचा समावेशही नाही. हे विधेयक मंजूर होणे कोणत्याही परिस्थितीत शक्यच नव्हते. हा देशाच्या लोकशाहीचा आणि तिच्या अखंडतेचा एक मोठा विजय आहे."