Women Soldiers: ‘ती’ करणार सीमांचे संरक्षण; भारत-चीनदरम्यान ‘एलएसी’वर फक्त महिला जवानांचे तपासणी नाके..

नवी दिल्ली, जम्मू: भारत-चीनदरम्यान सुमारे ३,४८८ कि.मी.च्या प्रत्यक्ष ताबा रेषेचे (एलएसी) रक्षण करणाऱ्या इंडो तिबेटीयन बॉर्डर पोलिस (आयटीबीपी) दलाने दुर्गम व हिमाच्छादित सीमेवरील दहा चौक्यांवर फक्त महिला जवानांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती महासंचालक प्रवीणकुमार यांनी दिली..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...‘एलएसी’वर पुढील बाजू मजबूत करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेतून ‘आयटीबीपी’ने लडाखमध्ये २०२० च्या चिनी जवानांबरोबरच्या संघर्षांनंतर नवीन सीमा नाके सुरू केले. देशाच्या उत्तर व पूर्व बाजूचे २१५ सीमा नाके ‘एलएसी’वर पुढील भागात घेण्यात आले आहेत. प्रवीणकुमार म्हणाले, की आम्ही ‘एलएसी’वर पुढील किंवा आघाडीची बाजू मजबूत करण्याच्या उद्देशाने प्रयत्न करत आहोत. त्यामुळे आघाडीवरील सीमा चौक्यांची संख्या आता १८० वरुन २१५ वर नेण्यात आली आहे. .सात नवीन तुकड्यांना तसेच विभागीय मुख्यालय स्थापन करण्यासही केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यात ९,४०० जवानांचा समावेश असेल. नजीकच्या भविष्यात आयटीबीपी ‘एलएसी’नजीक अशा आणखी ४१ तुकड्या उभारणार आहे. सुरक्षा आणि समन्वय मजबूत करण्याचा यामागील उद्देश असेल. या उपक्रमात महिला जवानांचा सहभाग वाढविण्याच्या हेतूने आयटीबीपी ‘एलएसी’वरील दहा सीमा चौक्यांवर फक्त महिला जवानांना नियुक्त करणार आहे. .त्यापैकी लडाखमधील लुकूंग आणि हिमाचल प्रदेशातील थांगी येथे फक्त महिला जवानांच्या सीमा चौक्या स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. पुढील टप्प्यात ‘एलएसी’वरील आघाडीच्या भागात अशा आणखी आठ सीमा चौक्या सुरू केल्या जातील. आयटीबीपीच्या प्रशिक्षण संस्थांची पुनर्रचना केली जाईल आणि जवानांना पाच प्रकारची नवीन कौशल्ये शिकविणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली..MPSC Success Story: गणेश बोंगाणे यांनी 'एमपीएससी'मध्ये मारला यशाचा षटकार; मंत्रालयात क्लास-२ अधिकारी पदावर निवड, परिश्रमातून यशाला गवसणी...‘आयटीबीपी’ची वैशिष्ट्येस्थापना १९६२मनुष्यबळ१ लाखनियंत्रणकेंद्रीय गृह मंत्रालयसीमा चौक्यांचा प्रदेश९,००० ते १४,०००फूट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.