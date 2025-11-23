देश

Women Soldiers: ‘ती’ करणार सीमांचे संरक्षण; भारत-चीनदरम्यान ‘एलएसी’वर फक्त महिला जवानांचे तपासणी नाके..

India-China LAC: महिला जवानांना विशेष प्रशिक्षण देऊन त्यांना उच्च सुरक्षा तपासणी, ओळख पडताळणी, नागरी हालचालीवर नजर ठेवणे आणि गस्त घालण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी देण्यात येणार आहे. यामुळे केवळ सीमावर्ती भागातील सुरक्षा वाढणार नाही तर लष्करातील महिलांच्या सहभागाला नवी दिशा मिळणार आहे.
Female soldiers will now guard key security checkpoints along the India–China LAC, marking a historic step in India’s defence system.

Female soldiers will now guard key security checkpoints along the India–China LAC, marking a historic step in India’s defence system.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली, जम्मू: भारत-चीनदरम्यान सुमारे ३,४८८ कि.मी.च्या प्रत्यक्ष ताबा रेषेचे (एलएसी) रक्षण करणाऱ्या इंडो तिबेटीयन बॉर्डर पोलिस (आयटीबीपी) दलाने दुर्गम व हिमाच्छादित सीमेवरील दहा चौक्यांवर फक्त महिला जवानांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती महासंचालक प्रवीणकुमार यांनी दिली.

Loading content, please wait...
India
Jammu And Kashmir
indian army
New Delhi
Defence ministry
Female
Border Security Force
soldiers
Woman

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com