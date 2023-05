नवी दिल्ली : भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह यांच्यावर ऑलिम्पिक विजेत्या महिला खेळाडूंकडून आरोप केल्यानंतर गुन्हे दाखल झाले आहेत. पण अद्याप अटकेची कारवाई झालेली नाही. दरम्यान, बृजभूषण सिंह यांनी आरोप केला की, आंदोलक खेळाडूंमध्ये टुकडे, टुकडे गँग घुसली असून त्यांचं टार्गेट मी नाहीए, असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. (Wrestlers Protest the gets money for target me Serious accusation of Brijbhushan Singh)

बृजभूषण सिंह म्हणाले, "जर माझ्या पक्षानं मला राजीनामा द्यायला सांगितलं तर मी राजीनामा देईन. पण ज्याप्रकारे टुकडे, टुकडे गँग, शाहीन बाग, किसान आंदोलन यामध्ये ज्या शक्ती सहभागी होत्या. त्याच शक्ती खेळाडूंच्या आंदोलनातही घुसल्या आहेत"

एकूणच मी त्याचं टार्गेट नाही तर माझा पक्ष अर्थात भाजप त्यांचा टार्गेट आहे, हे खेळाडू पैसे घेऊन हे आरोप करत आहेत. कारण खेळाडूंचं हे आंदोलन आत शाहीन बागसारख वाढायला लागलं आहे. उत्तर प्रदेश आणि हरयाणामध्ये त्यांना फूट पाडायची आहे, असे अनेक गंभीर आरोपही बृजभूषण सिंह यांनी केले आहेत.