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BRICS Dinner: शी जिनपिंग मोदींच्या मेजवानीला गैरहजर; पुतिनसह ब्रिक्स नेत्यांनी घेतला भारतीय शाकाहारी पदार्थांचा आस्वाद, मेनू काय होता?

Why Xi Jinping Was Absent From PM Modi’s BRICS Dinner: शी जिनपिंग मोदींच्या मेजवानीला गैरहजर; पुतिनसह ब्रिक्स नेत्यांनी भारतीय शाकाहारी पदार्थांचा घेतला आस्वाद.
PM Narendra Modi hosted a special vegetarian dinner for BRICS leaders at Bharat Mandapam, featuring a diverse selection of Indian dishes and a cultural programme.

PM Narendra Modi hosted a special vegetarian dinner for BRICS leaders at Bharat Mandapam, featuring a diverse selection of Indian dishes and a cultural programme.

esakal

Sandip Kapde
Updated on

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी संध्याकाळी भारत मंडपम येथे ब्रिक्स शिखर परिषदेत सहभागी झालेल्या नेते, प्रतिनिधी आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या प्रतिनिधींसाठी विशेष मेजवानीचे आयोजन केले. भारताच्या वैविध्यपूर्ण खाद्यसंस्कृती आणि पाककलेचे दर्शन घडविण्यासाठी या मेजवानीत खास शाकाहारी पदार्थांचा समावेश करण्यात आला होता. यावेळी ‘नवरस: सामायिक भावनांचे विश्व’ हा विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमही सादर करण्यात आला.

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