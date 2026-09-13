BRICS Dinner: शी जिनपिंग मोदींच्या मेजवानीला गैरहजर; पुतिनसह ब्रिक्स नेत्यांनी घेतला भारतीय शाकाहारी पदार्थांचा आस्वाद, मेनू काय होता?

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी संध्याकाळी भारत मंडपम येथे ब्रिक्स शिखर परिषदेत सहभागी झालेल्या नेते, प्रतिनिधी आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या प्रतिनिधींसाठी विशेष मेजवानीचे आयोजन केले. भारताच्या वैविध्यपूर्ण खाद्यसंस्कृती आणि पाककलेचे दर्शन घडविण्यासाठी या मेजवानीत खास शाकाहारी पदार्थांचा समावेश करण्यात आला होता. यावेळी ‘नवरस: सामायिक भावनांचे विश्व’ हा विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमही सादर करण्यात आला..मेजवानीदरम्यान चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या अनुपस्थितीने विशेष लक्ष वेधून घेतले. सूत्रांच्या माहितीनुसार, ब्रिक्स देशांचे नेते, शिखर परिषदेसाठी आलेले इतर देशांचे प्रतिनिधी आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या प्रतिनिधींसाठी आयोजित या भोजनाला जिनपिंग उपस्थित राहिले नाहीत. त्यांच्या अनुपस्थितीमागील नेमके कारण तातडीने स्पष्ट झाले नाही. मात्र, एका सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, शी विश्रांती घेण्यासाठी त्यांच्या हॉटेलमध्ये परतले होते..पुतिनसह ब्रिक्स नेत्यांनी घेतला भारतीय पदार्थांचा आस्वादरशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यासह इतर ब्रिक्स नेते मेजवानीला उपस्थित होते. त्यांनी यावेळी भारतीय खाद्यपदार्थांचा आस्वाद घेतला. मात्र, अबू धाबीचे युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद हे या भोजनाला उपस्थित नव्हते..BRICS: पाकची उडाली झोप! 'ब्रिक्स'च्या घोषणापत्रात दहशतवादावर सडकून टीका; पहलगाम हल्ल्याचा उल्लेख.खांडवी आणि मशरूम गलोटीने सुरुवातमेजवानीतील सुरुवातीच्या पदार्थांमध्ये खांडवी मिलेफोई आणि खुंब गलोटीचा समावेश होता. खांडवी मिलेफोई ही मोहरी, नारळ आणि कढीपत्ता यांची चव असलेली वाफवलेली बेसनाची खांडवी होती. ती केशरयुक्त आंबा, मायक्रोग्रीन्स आणि दह्याच्या ड्रेसिंगसोबत सादर करण्यात आली. खुंब गलोटी हा तव्यावर भाजलेला मशरूम कबाब असून, तो पुदिन्याच्या मोत्यांसह शीरमाल ब्रेडसोबत देण्यात आला..मुख्य जेवणात विविध भारतीय पदार्थमुख्य भोजनामध्ये पनीर लबाबदार, गुच्ची मार्मिक, कॅरट बीन पोरियल, धक्कली बेळे सारू, मिवाते पुलाव, बीटरूट रायता आणि विविध प्रकारच्या भारतीय पोळ्यांचा समावेश होता. गुच्ची मार्मिक हा हिमालयीन गुच्ची मशरूम आणि शतावरीपासून तयार केलेला पदार्थ असून, त्यात केशर, मनुका आणि मामरा बदाम वापरण्यात आले होते. धक्कली बेळे सारू हे तूर आणि टोमॅटोपासून तयार केलेले हलके दक्षिण भारतीय पद्धतीचे सूप होते..ओल्ड दिल्लीच्या चवीची खास मिठाईमेजवानीच्या शेवटी ‘ओल्ड दिल्ली फ्रुट क्रीम विथ जिलेबी’ ही मिठाई देण्यात आली. ओल्ड दिल्लीतील लोकप्रिय चवींवर आधारित या पदार्थात मोसमी फळे आणि हलक्या फेटलेल्या क्रीमसोबत कुरकुरीत जिलेबी सादर करण्यात आली. यासोबत तुतीची फिरनीही पाहुण्यांना देण्यात आली..BRICS Declaration: ‘ब्रिक्स’ची एकजुटीची हाक; युद्धखोरांना आरसा, नवी दिल्ली जाहीरनामा मंजूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.