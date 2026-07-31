CJP protest: आणखी एका भाजप नेत्याच्या मुलीचा 'सीजेपी'ला पाठिंबा! सत्तापक्षाला घरचा आहेर, धर्मेंद्र प्रधानांची उडवली खिल्ली

BJP leader daughter CJP protest: सत्ताधारी भाजपमधील नेत्यांच्या घरातूनच आता कॉकरोज जनता पार्टीला पाठिंबा मिळू लागला आहे. उत्तर प्रदेशातील फतेहपूर सदरचे माजी भाजप आमदार विक्रम सिंह यांची कन्या आणि सोशल मीडियावरील कंटेंट क्रिएटर यशस्विनी राजे सिंह हिने दिल्लीच्या जंतर-मंतरवरील विद्यार्थी आंदोलनात थेट सहभाग घेत या आंदोलनाला आपला पूर्ण पाठिंबा दर्शवला होता. .यापूर्वी भाजप खासदार अपराजिता सारंगी यांची कन्या अर्चिता सचिन राहर हिने इन्स्टाग्रामवर ‘माझे कुटुंब धर्मेंद्र प्रधान यांच्यासोबत असले तरी मी विद्यार्थ्यांसोबत आहे’ अशी पोस्ट शेअर केली होती, जी प्रचंड व्हायरल झाली होती..Nanded Water: नांदेडकरांसाठी दिलासादायक बातमी! विष्णुपुरी धरणाच्या पाणीसाठ्यात एका दिवसात 9 टक्क्यांची वाढ, धरणांना जीवदान.आता ‘अल जझीरा’ या आंतरराष्ट्रीय वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत यशस्विनी सिंहने माजी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या पत्रातील भाषेवर सडकून टीका केली. "धर्मेंद्र प्रधान यांचे राजीनामा पत्र वाचल्यानंतर ते स्वतःच्या चुकीबद्दल दिलगीर व्यक्त करणारे असण्याऐवजी, जणू काही मोठे ‘शहीद’ झाले आहेत असा आव आणताना दिसत आहेत," असे तिने म्हटले.आंदोलनाचा गैरफायदा 'अँटी-नॅशनल फोर्सेस' म्हणजेच देशविरोधी शक्तींनी घेऊ नये म्हणून आपण राजीनामा देत असल्याचा उल्लेख प्रधानाने पत्रात केला होता, ज्याचा तिने खरपूस समाचार घेतला. या राजीनाम्याला ऐतिहासिक क्षण मानणे अत्यंत संकुचित दृष्टिकोनाचे लक्षण असल्याचेही तिने स्पष्ट केले..'सीजेपी'च्या या आंदोलनाने जागतिक स्तरावर लक्ष वेधून घेतले होते. आंदोलनाच्या यशाबद्दल बोलताना यशस्विनी म्हणाली, "कॉकरोच जनता पार्टीने इन्स्टाग्राम, डिजिटल मेम्स आणि नाविन्यपूर्ण संदेशांच्या माध्यमातून अशा तरुणांना एकत्र आणण्याचे मोठे काम केले, जे सहसा राजकीय किंवा सामाजिक चर्चांपासून लांब राहतात. हा या पिढीचा एक मोठा विजय आहे.".Vaibhav Sooryavanshi: झिम्बाब्वे मालिका गाजवल्यानंतर वैभव सूर्यवंशी पुन्हा मैदानात; जाणून घ्या कधी, कुठे आणि कोणत्या संघाकडून खेळणार पुढचा सामना.घरातील राजकीय संबंधांवर केले वक्तव्यआपले वडील भाजपचे मोठे नेते असले तरी घरात वडिलांशी आपण कधीही राजकारणावर बोलत नाही, असे यशस्विनीने स्पष्ट केले. ती म्हणाली, "मी आर्थिकदृष्ट्या पूर्णपणे स्वावलंबी आहे आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून मी स्वतःच्या हिमतीवर वेगळी राहते. मी माझ्या मूळ गावी अनेक वर्षांपासून गेलेली नाही. मी या राजकीय वातावरणापासून आणि माझ्या विचारसरणीपासून एक सुरक्षित अंतर राखले आहे, म्हणूनच मी कोणतीही भीती न बाळगता विद्यार्थ्यांच्या बाजूने माझी मते मांडू शकते." अशा शब्दांत तिने भावना व्यक्त केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.