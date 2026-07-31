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CJP protest: आणखी एका भाजप नेत्याच्या मुलीचा 'सीजेपी'ला पाठिंबा! सत्तापक्षाला घरचा आहेर, धर्मेंद्र प्रधानांची उडवली खिल्ली

Yashaswinee Raje Singh Al Jazeera interview: आता ‘अल जझीरा’ या आंतरराष्ट्रीय वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत यशस्विनी सिंहने माजी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या पत्रातील भाषेवर सडकून टीका केली.
Jantar Mantar student agitation

Jantar Mantar student agitation

esakal

संतोष कानडे
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BJP leader daughter CJP protest: सत्ताधारी भाजपमधील नेत्यांच्या घरातूनच आता कॉकरोज जनता पार्टीला पाठिंबा मिळू लागला आहे. उत्तर प्रदेशातील फतेहपूर सदरचे माजी भाजप आमदार विक्रम सिंह यांची कन्या आणि सोशल मीडियावरील कंटेंट क्रिएटर यशस्विनी राजे सिंह हिने दिल्लीच्या जंतर-मंतरवरील विद्यार्थी आंदोलनात थेट सहभाग घेत या आंदोलनाला आपला पूर्ण पाठिंबा दर्शवला होता.

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