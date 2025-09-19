Yasin Malik : दहशतवादी यासिन मलिकचा मोठा दावा! म्हणाला, 'हाफिज सईदला भेटल्यानंतर मनमोहन सिंग यांनी...'; वाजपेयी, सोनिया गांधींचंही घेतलं नाव

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचा (JKLF) दहशतवादी यासिन मलिकने (Yasin Malik) दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात एक धक्कादायक दावा केला आहे. २००६ मध्ये पाकिस्तानमध्ये लष्कर-ए-तौयबाचा (LeT) संस्थापक व २६/११ हल्ल्याचा मास्टरमाईंड हाफिज सईदला (Hafiz Saeed) भेटल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी स्वतः त्याचं कौतुक केलं व आभार मानले, असं मलिकनं म्हटलंय..भारतीय गुप्तचर यंत्रणेवर संशय?मलिकच्या मते, ही बैठक त्याने स्वतःहून आयोजित केली नव्हती तर भारतीय गुप्तचर यंत्रणेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या विनंतीवरून झाली होती. २००५ च्या विनाशकारी भूकंपानंतर तत्कालीन आयबीचे विशेष संचालक व्ही.के. जोशी यांनी दिल्लीतील भेटीत पाकिस्तानचे राजकीय नेतृत्व आणि हाफिज सईद यांसारख्या दहशतवादी नेत्यांकडून पंतप्रधानांच्या शांतता प्रयत्नांना पाठिंबा मिळवण्याची जबाबदारी त्याच्यावर सोपवली होती..हाफिजसोबत जिहादी गटांची बैठकमलिकने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे, की हाफिज सईदने जिहादी गटांची बैठक बोलावली होती, ज्यात दहशतवाद्यांना हिंसा सोडून शांततेचा मार्ग स्वीकारण्याचे आवाहन करण्यात आले. कुराणातील शिकवणींचा आधार देत शांततेचा संदेश दिला गेला. मात्र, काही वर्षांनंतर ही बैठक राजकीय वादाचा विषय ठरली..Rahul Gandhi : राहुल गांधींनी व्होट चोरीचा आरोप केलेल्या Aland मतदारसंघात निवडून आलाय कॉंग्रेसचा आमदार, किती आहे मतांचा फरक?.'काश्मीरमधील अहिंसक चळवळीचा जनक'मलिकचा दावा आहे, की पाकिस्तानमधून परत आल्यानंतर आयबीने त्याला नवी दिल्लीला बोलावले, जिथे तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार एम.के. नारायणन यांच्यासोबत त्याची बैठक झाली. या बैठकीत पंतप्रधानांनी त्याच्या संयम, प्रयत्न व समर्पणाचे कौतुक करून त्याला “काश्मीरमधील अहिंसक चळवळीचा जनक” म्हटल्याचा दावा मलिकने केला आहे..इतर राजकीय नेत्यांशी भेटमलिकने सांगितले, की तो अटलबिहारी वाजपेयी, सोनिया गांधी, पी. चिदंबरम, आय.के. गुजराल आणि राजेश पायलट यांच्यासह अनेक नेत्यांना भेटला होता. १९९० मध्ये अटक होऊनही सहा सरकारांनी त्याला काश्मीर प्रश्नावर बोलण्याची आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिनिधित्व करण्याची संधी दिल्याचेही त्याने नमूद केले..मलिकवर कोणते आरोप?मात्र, मलिकवर १९९० मध्ये श्रीनगरमध्ये चार भारतीय हवाई दल अधिकाऱ्यांच्या हत्येचा आणि तत्कालीन गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची मुलगी रुबैया सईद हिच्या अपहरणाचा आरोप आहे. तसेच, निर्वासित काश्मिरी पंडित समाज त्याला काश्मीरमधून झालेल्या हिंसक पलायन आणि नरसंहारासाठी जबाबदार धरतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.