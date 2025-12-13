Year Ender 2025: हत्तींचं स्थलांतर, बिबट्यांची दहशत अन् कुत्र्यांचा वाद… 'हे' वर्ष वन्यजीवांसाठी इतकं हादरवणारं का ठरलं?

वर्ष २०२५ संपत असताना, भारतातील वन्यजीव क्षेत्रात अनेक घटना चर्चेत राहिल्या. हत्तींच्या वादग्रस्त स्थलांतरापासून बिबट्या आणि वाघांच्या हल्ल्यांपर्यंत, भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या समस्येपर्यंत आणि मुंबईतील कबुतरांच्या खाद्यप्रकरणापर्यंत या सर्व घटनांनी पर्यावरणप्रेमी, ग्रामीण आणि शहरी नागरिकांना हादरवून सोडले. या प्रकरणामुळे सामाजीक आणि राजरीय स्तरावर चांगलची चर्चा निर्माण झाला होती. .महादेवी हत्ती- वादग्रस्त स्थलांतरकोल्हापूरच्या नंदणी मठातील महादेवी हत्ती जिला माधुरी नावाने देखील ओळखतात. ही २०२५ ची सर्वात भावनिक आणि वादग्रस्त घटना ठरली. महादेवी हत्ती बाबत पेटाने (PETA India) न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, त्यानंतर १६ जुलैला गुजरातमधील वंतारा अभयारण्यात पुनर्वसनासाठी पाठवण्याचा आदेश झाला. २९ जुलैला रात्री तिचे स्थलांतर झाले, पण यामुळे कोल्हापूरमध्ये हजारो लोकांनी शांततापूर्ण मोर्चा काढला आणि तिची परत मागणी केली. ४ ऑगस्टपर्यंत २ लाख याचिका सादर झाल्या, तर विश्व हत्ती दिन (१२ ऑगस्ट) पर्यंत तिच्या परतीसाठी मोहीम चालू राहिली. हा वाद रिलायन्ससमूहाशी जोडला गेला, कारण वंतारा हा त्यांचा प्रकल्प आहे..ओंकार- जंगलातून गावांकडे भटकणारा हत्तीगोवा आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवर भटकणारा १० वर्षांचा जंगली हत्ती 'ओंकार' हा २०२५ चा आणखी एक चर्चेचा विषय ठरला. सप्टेंबरमध्ये परनेम (गोवा) परिसरात गावोगावी भटकत तो शेती नष्ट करत होता, ज्यामुळे स्थानिकांनी कारवाईची मागणी केली. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये तो कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात पोहोचला, परंतु कुटुंबापासून वेगळे असल्याने तो तणावग्रस्त झाला. १२ नोव्हेंबरला बॉम्बे हायकोर्टाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने त्याला वंतारा अभयारण्यात हलवण्याचा आदेश दिला. नोव्हेंबरच्या शेवटी तो टॉर्से (गोवा) येथे शेती नष्ट करत असल्याचे व्हिडिओ व्हायरल झाले, तर FIAPO सारख्या संस्थांनी त्याच्या स्वातंत्र्यासाठी मोहीम चालवली..Year Ender : 2025 मधील RBI चे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी दिलासादायक निर्णय! EMI आणि कर्जात काय स्वस्त झालं? एका क्लिकवर वाचा.बिबट्या हल्ले: महाराष्ट्रात वाढते धोके महाराष्ट्रात बिबट्यांच्या हल्ल्यांनी २०२५ मध्ये दहशत माजवली. पुणे, अहमदनगर, नाशिक आणि हिंगोलीसह अनेक जिल्ह्यांत शेती आणि मानवी वस्त्यांवर हल्ले वाढले. हिंगोलीच्या पोतरा परिसरात सलग दोन दिवसांत तीन बिबट्यांनी हल्ला केला, ज्यात दोन शेळ्या मारल्या गेल्या आणि गावकऱ्यांनी वन अधिकाऱ्यांना धमकी दिली. पुणे जिल्हात देखील बिबट्याने हल्ला करून अनेकांना घाबरवले. बिबट्याच्या हल्ल्यात एका चिमुकल्याचा मृत्तू देखील झाला. वनमंत्र्यांनी 'जंगलात शेळ्या सोडून बिबट्यांना आकर्षित करण्याची' कल्पना मांडली, तर वंताराने ५० पेक्षा जास्त बिबटे घेण्यास नकार दिला. वर्षभरात १०० हून अधिक हल्ले नोंदवले गेल्या, ज्यामुळे बिबट्या संरक्षण आणि मानवी सुरक्षिततेसाठी नवीन धोरणाची मागणी वाढली. तर अमरावतीचे आमदार रवी राणा यांनी बिबट्याला पाळीव प्राणी घोषित करण्याची मागणी केली. यामुळे विरोधकांची राणा यांच्या घरात बिबट्या सोडण्याची मागणी केली. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा चांगलाच गाजला..भटके कुत्रे: शहरी भागात वाढते हल्ले आणि न्यायालयीन हस्तक्षेपभटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांनी २०२५ मध्ये शहरी आणि ग्रामीण भागात समस्या वाढवल्या. मुंबईत ९१ हजार भटके कुत्रे असल्याचे समोर आले, तर महाराष्ट्र विधानसभेत या हल्ल्यांवर तीव्र चर्चा झाली आणि विशेष बैठक बोलावण्यात आली. २१ ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली-एनसीआरसह सार्वजनिक ठिकाणांवरून (रुग्णालये, कॉलेज, स्टेशन) भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याचा आदेश दिला, नसबंदी आणि लसीकरण करून शेल्टरमध्ये पाठवण्याचे सांगितले..कबुतर प्रकरण: मुंबईत खाद्यविरोधी बंदी आणि राजकीय उन्हाळामुंबईतील कबुतर खाद्यप्रकरणाने २०२५ मध्ये मोठा वाद निर्माण केला. ऑगस्टमध्ये बॉम्बे हायकोर्टाने कबुतर खान्यांवर दाना टाकण्यास बंदी घातली, कारण यामुळे प्रदूषण आणि आरोग्य धोके वाढतात. जैन मुनींच्या वक्तव्यांमुळे राजकीय उन्माद निर्माण झाला होता..वाघ: मृत्यू आणि हल्ल्यांमुळे चिंता वाढलीमध्य प्रदेशात वाघांच्या मृत्यूंनी २०२५ ला धक्कादायक वर्ष ठरले. वर्षभरात ४७ वाघ मृत्यू नोंदवले गेल्या. महाराष्ट्रात वाघ आणि बिबट्या हल्ल्यांमध्ये मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबांना नोकरी देण्याची मागणी वाढली..चित्ता: कुणो जंगलात यशस्वी पुनरागमनकुणो नॅशनल पार्क (मध्य प्रदेश) मध्ये २० नवीन आफ्रिकन चीते आणले गेले, ज्यामुळे पंतप्रधान मोदींच्या वन्यजीव मिशनला जागतिक मान्यता मिळाली. नोव्हेंबरपर्यंत पहिली भारतीय जन्मलेली चीता 'मुखी'ने पाच शावकांना जन्म दिला, जे जैवविविधतेचे प्रतीक ठरले. १२ नोव्हेंबरला ८ नवीन चीते आणण्याची घोषणा झाली, तर ४ डिसेंबरला आंतरराष्ट्रीय चीता दिन साजरा केला गेला. नोव्हेंबरमध्ये 'इनोव्हेटिव्ह इनिशिएटिव्ह अवॉर्ड' मिळाला..Pune Shocking Incidents 2025: पुणेकर कधीही विसरणार नाहीत अशा १५ घटना! आजही अंगावर काटा येतो, भयानक होतं २०२५ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.