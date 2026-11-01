हनी सिंगच्या पुतण्यासह दोघांचा भीषण अपघातात मृत्यू, भरधाव कारची ट्रॅक्टर-ट्रॉलीला मागून धडक; बर्थडे पार्टीहून परतताना दुर्घटना

प्रसिद्ध गायक योयो हनी सिंहच्या पुतण्यासह दोघांचा भीषण अपघातात मृत्यू झाला आहे. मित्राच्या वाढदिवसाच्या पार्टीहून परतत असताना रविवारी पहाटे ही दुर्घटना घडली. पंजाबच्या जालंधर इथं अपघात झाला. कार रस्त्याकडेला उभा असलेल्या ट्रॅक्टर ट्रॉलीला धडकून हा अपघात झाल्याची माहिती समजते..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, अपघातात मृत्यू झालेल्या तरुणांची नावे विदित ओलाक आणि आरव तलवार अशी आहेत. विदित हा प्रसिद्ध गायक यो यो हनी सिंह यांचा पुतण्या होता. पंजाबी म्युझिक कंपनी स्पीड रेकॉर्ड्सचे मालक दिनेश हे त्याचे वडील आहेत. तर आरव तलवार हा जालंधरमधील 'पॅपी स्वीट्स'च्या मालकाचा मुलगा होता. दोघेही एका मित्राच्या वाढदिवसाच्या पार्टीसाठी गेले होते. पार्टी झाल्यानंतर ते कारमधून घरी परतत होते..अंजनारी घाटात भीषण अपघात, RTOच्या गाडीला ट्रकची धडक; ASIसह दोघांचा मृत्यू, एक जण जखमी.जालंधरमधील पोलीस लाईन्स परिसरातील फ्लायओव्हरवर हा अपघात झाला. त्यांची फोक्सवॅगन कार रस्त्यावर उभ्या असलेल्या महानगरपालिकेच्या ट्रॅक्टर-ट्रॉलीला धडकली. ही ट्रॅक्टर-ट्रॉली रस्त्याच्या साफसफाईसाठी उभी करण्यात आली होती. महानगरपालिकेचे कर्मचारी फ्लायओव्हरवर स्वच्छता करत होते. यावेळी कचरा गोळा करण्यासाठी त्यांनी ट्रॅक्टर-ट्रॉली रस्त्यावर उभी केली होती. दरम्यान, बीएमसी चौकाकडून बीएसएफ चौकाच्या दिशेने जाणारी कार थेट या ट्रॅक्टर-ट्रॉलीला धडकली..बारादरी पोलीस ठाण्याचे एसएचओ साहिल चौधरी यांनी सांगितले की, रविवारी पहाटे साधारण तीन वाजण्याच्या सुमारास पोलिसांना अपघाताची माहिती मिळाली. अपघाताच्या वेळी कारमध्ये एकूण पाच जण प्रवास करत होते. त्यापैकी विदित ओलाक आणि आरव तलवार या दोघांचा मृत्यू झाला. कारमधील इतर तिघं अपघातातून वाचले आहेत. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. दोन्ही तरुणांचे मृतदेह ताब्यात घेऊन पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. मात्र, मृतांच्या कुटुंबीयांनी याप्रकरणी पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यास नकार दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.