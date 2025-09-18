देश

योग गुरूचा १७ वर्षीय मुलीसह ८ महिलांवर अत्याचार, अल्पवयीन पीडितेनं दिलेल्या तक्रारीनंतर सगळा प्रकार उघडकीस

Yoga Guru Arrested : एका योग गुरूने योग शिकायला येणाऱ्या अल्पवयीन मुलीसह ८ महिलांवर बलात्कार केल्याचे आरोप होत आहेत. या प्रकरणी योग गुरूला अटक करण्यात आली असून पोलीस अधिक तपास करत आहेत.
योग गुरूनेच अल्पवयीन मुलीसह ८ महिलांचं लैंगिक शोषण केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आलाय. योग गुरू निरंजन मूर्ति यांच्या विरोधात १७ वर्षीय पीडितेनं पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. यानंतर योग गुरू निरंजन मूर्तीला अटक करण्यात आलीय. कर्नाटकातील बंगळुरूत हा प्रकार उघडकीस आला आहे.

