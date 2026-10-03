देश

जंतर-मंतरवरील आंदोलनात योगेंद्र यादव यांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात; कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषणही आंदोलनात सहभागी

जंतर-मंतरवरील आंदोलनात योगेंद्र यादव यांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात; कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषणही आंदोलनात सहभागी
संतोष कानडे
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मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाविरोधात आणि केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे २ ऑक्टोबरपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाला मोठे वळण मिळाले आहे. या आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक व कार्यकर्ते योगेंद्र यादव यांना पुन्हा ताब्यात घेतले आहे.

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