जंतर-मंतरवरील आंदोलनात योगेंद्र यादव यांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात; कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषणही आंदोलनात सहभागी

मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाविरोधात आणि केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे २ ऑक्टोबरपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाला मोठे वळण मिळाले आहे. या आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक व कार्यकर्ते योगेंद्र यादव यांना पुन्हा ताब्यात घेतले आहे. .या आंदोलनात ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ व राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल, ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण, स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या अध्यक्ष नेहा बोरा आणि अविक साहा यांच्यासह अनेक वकिलांनी व युवकांनी प्रत्यक्ष सहभाग नोंदवत जंतरमंतरच्या दिशेने कूच केले..पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर योगेंद्र यादव यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत प्रशासनावर तीव्र संताप व्यक्त केला. त्यांनी लिहिले की, "पोलिसांची सर्व प्रकारची नाकेबंदी आणि धरपकड सुरू असतानाही जनतेने रस्त्यावर उतरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात आपला लढा सुरूच ठेवला आहे." पुढे त्यांनी 'Gyanesh Must Go!' असा इशारा देत '#JantarMantarSatyagraha' असा हॅशटॅगही जोडला..तसेच कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, नेहा बोरा यांच्यासोबत आंदोलक शांततेने जंतरमंतरकडे कूच करताना एका व्हिडीओमध्ये दिसत आहेत. या व्हिडिओबाबत भूमिका मांडताना यादव यांनी स्पष्ट केले की, लोकशाहीत जंतरमंतरवर शांततापूर्ण मार्गाने निदर्शने करणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे आणि पोलिसांच्या बळाचा गैरवापर करून हा हक्क कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही..दिल्लीतील एका वस्तीमध्ये ७२८ पैकी तब्बल ७२७ मतदारांची नावे कापल्याचे उघडकीस आल्यानंतर खुद्द राहुल गांधी यांनी त्या परिसराचा दौरा केला होता. याच मुद्द्यावरून २ ऑक्टोबर रोजी कॉकरोच जनता पार्टीने मुंबईतील शिवाजी पार्कवर मोठे आंदोलन करून ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली होती.