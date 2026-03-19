Yogi Adityanath: 'बिमारू' राज्याचा कायापालट! ९ लाख कोटींचे बजेट आणि सुशासनाचे मॉडेल; योगींनी मांडला ९ वर्षाच्या प्रगतीचा अहवाल

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गुरुवारी लखनौ येथील लोकभवनमध्ये 'नवनिर्माणाची ९ वर्षे' (नव निर्माण के 9 वर्ष) या पुस्तकाचे विमोचन केले. २०१७ पासून उत्तर प्रदेशच्या सत्तेत असलेल्या योगी सरकारने आपल्या कार्यकाळातील यशाचा लेखाजोखा मांडताना, ९ वर्षांच्या सुशासनाचे मॉडेल जगासमोर ठेवले आहे.या कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी स्पष्ट केले की, ही प्रगती उत्तर प्रदेशातील २५ कोटी जनतेचा विश्वास आणि 'डबल इंजिन' सरकारच्या धोरणांचे फळ आहे..२०१७ पूर्वीचा 'ओळख' संकट आणि आजचा बदलमुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात २०१७ पूर्वीच्या उत्तर प्रदेशाची आठवण करून दिली:शेतकरी आणि तरुण: पूर्वी सुपीक जमीन असूनही शेतकरी आत्महत्या करत होता आणि तरुण रोजगारासाठी स्थलांतर (Palan) करत होते.भ्रष्टाचार: भरती प्रक्रियेत मोठा भ्रष्टाचार होता, ज्यामुळे गुणवंत तरुणांवर अन्याय होत असे.कायदा-सुव्यवस्था: राज्यात गुन्हेगारांचे वर्चस्व होते आणि महिला सुरक्षित नव्हत्या.योगी म्हणाले की, आज उत्तर प्रदेशात गुंतवणूक वाढली आहे, एक्सप्रेस-वे आणि विमानतळांचे जाळे विणले गेले आहे आणि गुन्हेगारीवर कडक प्रहार करून सुरक्षित वातावरण निर्माण केले आहे..९ वर्षांच्या यशाचा '९ दिवसीय' उत्सव९ हा आकडा पूर्णतेचे प्रतीक असल्याचे मानून सरकारने या यशाचा आनंद साजरा करण्यासाठी विशेष नियोजन केले आहे:बसंत नवरात्रीपासून सुरुवात: चैत्र (बसंत) नवरात्रीच्या पहिल्या दिवसापासून (१९ मार्च २०२६) संपूर्ण राज्यात ९ दिवसांचे विशेष कार्यक्रम आयोजित केले जातील.जनता संवाद: या माध्यमातून सरकार थेट जनतेशी संवाद साधून भविष्यातील विकासाचा रोडमॅप तयार करेल..विक्रमी ९.१२ लाख कोटींचे बजेटराज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकारने आगामी आर्थिक वर्षासाठी ९.१२ लाख कोटी रुपयांचे भव्य बजेट सादर केले आहे. शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांना यात प्राधान्य देण्यात आले असून, उत्तर प्रदेशला वन ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे ध्येय समोर ठेवले आहे.आज नवरात्रीच्या पहिल्याच दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला शुभेच्छा देताना सांगितले की, उत्तर प्रदेश आता विकासाचे 'ग्रोथ इंजिन' बनले असून, प्रत्येक वर्गाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळाला आहे.