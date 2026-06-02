UP: पाकिस्तानमधून विस्थापित झालेल्या १,६४५ कुटुंबांना योगींनी दिला जमिनीचा मालकी हक्क! गाझियाबादच्या घटनेवर कडक इशारा

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सोमवारी बिजनौर (Bijnor) दौऱ्यावर असताना एका भव्य कार्यक्रमात पाकिस्तानमधून विस्थापित झालेल्या (Displaced Families) १,६४५ पीडित कुटुंबांना, माजी सैनिकांना आणि भाडेपट्टेदारांना जमिनीच्या मालकी हक्काच्या प्रमाणपत्रांचे (Land Ownership Certificates) वाटप केले. यामुळे गेल्या अनेक दशकांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सुमारे ८ ते १० हजार लोकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. .महाभारतातील महात्मा विदुर यांच्या या पवित्र भूमीला नमन करत मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधला, तसेच गाझियाबादमधील बहुचर्चित 'असद चकमकी'च्या पार्श्वभूमीवर गुन्हेगारांना अत्यंत कडक शब्दांत इशारा दिला.."मैत्रीच्या नावाखाली सुरा खुपसणे सहन केले जाणार नाही"नुकत्याच गाझियाबादमध्ये (Ghaziabad) घडलेल्या सूर्या चौहान या तरुणाच्या हत्येचा आणि त्यानंतर झालेल्या पोलीस चकमकीचा संदर्भ देत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी जाहीर सभेत कडक भूमिका घेतली. ते म्हणाले, "मैत्रीच्या नावाखाली किंवा पाठीशी राहून कोणावरही चाकूने हल्ला करणे (Stabbing) हे उत्तर प्रदेशात अजिबात सहन केले जाणार नाही. जे पालक आपल्या मुलांना योग्य वळण लावत नाहीत आणि त्यांच्यावर शिस्त ठेवत नाहीत, ते खूप मोठी चूक करत आहेत.".प्रशासनाने वेळेत घेतलेल्या कडक निर्णयामुळेच राज्यातील रामनवमी, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा आणि कावड यात्रा यांसारखे सण आता अत्यंत शांततेत साजरे होत असून महिला, विद्यार्थी आणि व्यापारी स्वतःला सुरक्षित अनुभवत आहेत, असा दावा त्यांनी केला..गाईला 'राष्ट्रीय प्राणी' घोषित करण्याच्या मागणीवर भाष्यकाही मुस्लिम धर्मगुरूंनी गायीला राष्ट्रीय प्राणी घोषित करण्याबाबत केलेल्या विधानाचा समाचार घेताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "भारतीय संस्कृतीत गाईला 'माता' (Gau Mata) मानले जाते आणि या पवित्र नात्यासाठी कोणत्याही शासकीय घोषणेची किंवा प्रमाणपत्राची गरज नसते." मुलाला त्याच्या आईचा आदर करायला सांगावे लागत नाही, तीच श्रद्धा भारतीयांची गाईवर आणि गंगा नदीवर आहे..पुढे बोलताना त्यांनी सोशल मीडियावर बकरीदच्या शुभेच्छा देताना गाईंचे फोटो पोस्ट करणाऱ्यांवर ढोंगीपणाचा आरोप केला आणि आपल्या समर्थकांना गाईचा अनादर न करण्याच्या सूचना देण्याचा सल्ला दिला. उत्तर प्रदेशात गोवंशाच्या हत्येविरुद्ध (Cow Slaughter) अत्यंत कठोर कारवाई केली जाईल, असा पुनरुच्चार त्यांनी केला.४ पिढ्यांनंतर मिळाला विस्थापितांना न्याय१९४६ ते १९४८ दरम्यान पाकिस्तानमधील धार्मिक कट्टरतेमुळे आपले सर्वस्व, जमिनी आणि घरे सोडून भारतात आलेल्या हिंदू आणि शिख कुटुंबांचा उल्लेख करत मुख्यमंत्री म्हणाले की, काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाच्या (Samajwadi Party) मागील सरकारांनी या गरीब कुटुंबांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी 'नागरिकत्व सुधारणा कायदा' (CAA) आणल्यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून धार्मिक छळामुळे आलेल्या शरणार्थींना भारताचे नागरिकत्व आणि आता त्यांच्या जमिनीचे हक्क मिळत आहेत.पाकिस्तान आणि बांगलादेशातील हिंदू धर्मीयांवर होणाऱ्या अत्याचारांवर देशातील तथाकथित धर्मगुरूंनी कधीही जाहीर निषेध का नोंदवला नाही, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला..६ जूनला रायगडावर इतिहास जिवंत होणार! शिवराज्याभिषेक सोहळ्याचे संपूर्ण वेळापत्रक एका क्लिकवर, शिवरायांचा उत्सव चुकवू नका.बिजनौरचा विकास आणि रोजगार बिजनौरमधील तरुणांना आता नोकरीसाठी कोणत्याही शिफारशीची किंवा लाचेची गरज उरलेली नाही, असे सांगत हजारो तरुणांची यूपी पोलिसात (UP Police) पारदर्शक पद्धतीने भरती झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. यासोबतच जिल्ह्यातील पूर नियंत्रण प्रकल्प, महात्मा विदुर मेडिकल कॉलेज, महामार्ग जोडणी आणि बिजनौरला थेट 'गंगा एक्सप्रेसवे' (Ganga Expressway) शी जोडण्याच्या योजनेवर वेगाने काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. लखनौमध्ये तयार होणारे 'ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र' हे भारताच्या वाढत्या लष्करी ताकदीचे प्रतीक असून भारताकडे वाकड्या नजरेने पाहणाऱ्यांना चोख प्रत्युत्तर दिले जाईल, असे ते शेवटी म्हणाले.या भव्य सोहळ्याला प्रदेशाध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, कौशल्य विकास मंत्री कपिलदेव अग्रवाल, खासदार चंदन चौहान आणि आमदार कुंवर सुशांत सिंह यांच्यासह अनेक लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. विस्थापित कुटुंबांना मिळालेल्या या जमिनीच्या मालकी हक्कामुळे संपूर्ण बिजनौर परिसरात उत्सवाचे वातावरण पाहायला मिळत असून, या ऐतिहासिक निर्णयाचे सोशल मीडियावरही मोठ्या प्रमाणावर स्वागत केले जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.