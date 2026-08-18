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Yogi Adityanath यांच्याकडून नाना पाटेकरांचं तोंडभरून कौतुक; म्हणाले, 'प्रसिद्धी न करता शेतकऱ्यांसाठी मदत करणारी पहिली व्यक्ती...'

Yogi Adityanath Praises Nana Patekar For Helping Farmers: योगी आदित्यनाथ यांनी नाना पाटेकर यांच्या शेतकरी मदतकार्याचे विशेष कौतुक करत त्यांना प्रसिद्धीपासून दूर राहून समाजासाठी काम करणारा संवेदनशील कलाकार म्हणून गौरवले
Yogi Adityanath Applauds Nana Patekar For Helping Farmers Without Publicity And Making A Difference Through Social Work

Yogi Adityanath Applauds Nana Patekar For Helping Farmers Without Publicity And Making A Difference Through Social Work

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी प्रसिद्ध अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या सामाजिक कार्याचे भरभरून कौतुक केले. लखनऊ येथील लोक भवनात उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या 'खाकी का सितारा' या नव्या गीताच्या लॉन्चिंग कार्यक्रमात योगी आदित्यनाथ यांनी नाना पाटेकर यांच्या सामाजिक योगदानाचा विशेष उल्लेख केला.

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