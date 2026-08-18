Yogi Adityanath यांच्याकडून नाना पाटेकरांचं तोंडभरून कौतुक; म्हणाले, 'प्रसिद्धी न करता शेतकऱ्यांसाठी मदत करणारी पहिली व्यक्ती...'

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी प्रसिद्ध अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या सामाजिक कार्याचे भरभरून कौतुक केले. लखनऊ येथील लोक भवनात उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या 'खाकी का सितारा' या नव्या गीताच्या लॉन्चिंग कार्यक्रमात योगी आदित्यनाथ यांनी नाना पाटेकर यांच्या सामाजिक योगदानाचा विशेष उल्लेख केला..महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले होते, त्या काळात नाना पाटेकर यांनी कोणत्याही प्रसिद्धीचा गाजावाजा न करता शेतकऱ्यांना मदत केल्याचे योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितले. नाना पाटेकर यांच्या फाउंडेशनच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या या मदतीचे त्यांनी कौतुक केले.'नाना पाटेकर केवळ महान अभिनेते नाहीत...'"नाना पाटेकर केवळ एक महान अभिनेतेच नाहीत, तर ते अत्यंत संवेदनशील माणूस आहेत," असे योगी आदित्यनाथ म्हणाले..नाना पाटेकर यांनी उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या सायबर सुरक्षा मोहिमेलाही सहकार्य केले आहे. 'डिजिटल अरेस्ट'सह ऑनलाइन फसवणुकीपासून नागरिकांना सावध करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या शॉर्ट फिल्ममध्ये त्यांनी विनामूल्य अभिनय केला आहे..'खाकी का सितारा'मध्ये दिग्गज कलाकारांचा सहभागउत्तर प्रदेश पोलिसांच्या 'खाकी का सितारा' या गीताला गायक आणि संगीतकार शंकर महादेवन यांनी आवाज दिला आहे. श्रावण महिन्यात हे गीत रिलीज होत असल्याचा संदर्भ देत योगी आदित्यनाथ यांनी शंकर महादेवन यांच्या गायकीचेही कौतुक केले.या गीतामध्ये महानायक अमिताभ बच्चन यांचा आवाजही ऐकायला मिळणार आहे. गीताचे लेखन आलोक श्रीवास्तव यांनी केले असून, सायबर शॉर्ट फिल्मचे दिग्दर्शन राज शांडिल्य यांनी केले आहे. या संपूर्ण उपक्रमाची संकल्पना आणि निर्मिती यूपी पोलिसांचे जनसंपर्क अधिकारी राहुल श्रीवास्तव यांनी केली आहे.कार्यक्रमाला उत्तर प्रदेशचे पोलीस महासंचालक राजीव कृष्णा यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि चित्रपट क्षेत्रातील कलाकार उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.