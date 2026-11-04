Political Attack: 'राहुल गांधी म्हणजे दिवाळीतील फुसका फटाका!' असे का म्हणाले योगी आदित्यनाथ?

Gorakhpur: उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्यावर अतिशय तिखट शब्दांत टीका केली आहे. राहुल गांधी म्हणजे दिवाळीतील फूसका फटाका असून, यांच्यातील दारुगोळा संपला आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. .Diwali 2026: यंदा दिवाळी कधीपासून सुरू? वसुबारस, लक्ष्मीपूजन ते भाऊबीजेपर्यंत; पाहा कोणत्या तारखेला काय असणार?.दिवाळीत काही रॉकेटला आग लावली, तरी ते आकाशात झेपावत नाहीत. जमिनीवरच धूर सोडून विझतात. राहुल गांधी यांचीही आता अशीच अवस्था झाली असून, त्यांच्यातील दारुगोळा आता संपलेला आहे, अशी टीका यांनी केली. गोरखपूर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या भाजपच्या ‘लोकशाही वाचवा, अराजकता हटवा’ पदयात्रेपूर्वी झालेल्या सभेत आदित्यनाथ यांनी राहुल यांच्या नेतृत्वावर जोरदार टीका केली. काँग्रेसकडून त्यांना वारंवार राजकीयदृष्ट्या पुढे आणण्याचे प्रयत्न झाले; मात्र प्रत्येक वेळी ते अपयशी ठरले, असे ते म्हणाले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .राहुल गांधी अखेर निर्दोष, अमित शहा मानहानी प्रकरणात सुल्तानपूर कोर्टाचा मोठा दिलासा.राहुल गांधी यांच्या राजकीय प्रवासाचा उल्लेख करत योगी म्हणाले, काँग्रेसने २००४ मध्ये त्यांना खासदार, २००७ मध्ये पक्षाचे सरचिटणीस, २०१३ मध्ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आणि २०१७ मध्ये पक्षाध्यक्ष केले. मात्र, पक्षाध्यक्षपदाची जबाबदारी मिळाल्यानंतर २०१९ मध्ये त्यांना अमेठी लोकसभा मतदारसंघातून पराभव स्वीकारावा लागला. त्यानंतर भारत जोडो यात्रा, न्याय यात्रा आणि अधिकार यात्रा आदींच्या माध्यमातून त्यांना पुन्हा राजकीयदृष्ट्या पुढे आणण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, या प्रयत्नांचाही अपेक्षित परिणाम झाला नसल्याचे योगी म्हणाले..काँग्रेसच्या निवडणूक पराभवांवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. २०१४, २०१७, २०१९, २०२२ आणि २०२४ या निवडणुकांमध्ये भाजपला यश मिळाले, तर काँग्रेसला सातत्याने पराभवाला सामोरे जावे लागले, असे आदित्यनाथ म्हणाले. पराभवानंतर काँग्रेसकडून कधी ईव्हीएम, तर कधी निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले जातात. मात्र, पक्षाने आत्मपरीक्षण करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..राहुल गांधी यांच्या वयाचा उल्लेख करत त्यांनी आणखी टोला लगावला. ५६ वर्षांचे झाल्यानंतरही काँग्रेस त्यांना युवा नेता म्हणून पुढे करत असल्याचे ते म्हणाले. निवडणुकीतील विजयाचे श्रेय स्वतःकडे घेणारे विरोधक पराभव झाल्यानंतर मात्र यंत्रांना दोष देतात, अशी टीकाही त्यांनी केली. .उत्तर प्रदेशातील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सध्या भाजप आणि काँग्रेसमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. राहुल यांनी सोशलमीडियाच्या माध्यमातून मागील दोन दिवस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार टीका करत त्यांना खुल्या चर्चेचे थेट आव्हान दिले होते. त्यानंतर भाजपच्या अनेक नेत्यांनी राहुल गांधी यांच्यावर टीका केली आहे.