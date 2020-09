माणूसकीचे दर्शन घडविणारा व्हिडिओ व्हायरल...

नवी दिल्ली: कोरोनाच्या काळात माणूस माणसापासून दूर जात असून माणूसकी विसरत असल्याचे अनेकदा पाहायला मिळते. पण, माणूसकीचे दर्शन घडविणारा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, नेटिझन्स एका युवकाचे कौतुक करत आहेत.

आयएफएस अधिकारी सुशांत नंदा यांनी माणूसकीचे दर्शन घडविणारा व्हिडिओ ट्विटरवरून व्हायरल केला आहे. फक्त 59 सेंकदाचा व्हिडिओ आहे. पण, हा व्हिडिओ खूप काही शिकवून जातो. व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळते की, मेट्रोमध्ये निवस्त्र फिरणाऱ्या या वृद्ध व्यक्तीकडे अनेकजण पाहात होते. पण, मदतीला पुढे कोणी येत नव्हते. एका युवकाने आपल्या अंगातील टी-शर्ट काढून वृद्ध व्यक्तीला दिला. मात्र, ही व्यक्ती स्वत: हून टी-शर्टही घालू शकत नाही, हे लक्षात आल्यानंतर युवकाने त्यांच्या अंगात शर्ट घातला. शिवाय, आपली टोपीही घातली.

“We make a living by what we get. We make a life by what we give.” pic.twitter.com/lFWblkzgMS

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) September 10, 2020