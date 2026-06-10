Zojila Tunnel: ‘झोजिला बोगद्या’ची दोन्ही टोके जोडली! सहा वर्षांच्या अथक चिकाटीने कारगिल-लडाख जवळ; काम निर्णायक टप्प्यावर

श्रीनगर : अखेरचा स्फोट झाला आणि टाळ्यांच्या कडकडाटात झोजिला बोगद्याची दोन्ही टोके एकमेकांना जोडली गेली. हा केवळ अभियांत्रिकीचा चमत्कार नाही, तर उणे ३० अंश सेल्सिअस तापमान, हिमवादळे आणि जीवघेण्या हिमस्खलनाचा सामना करणाऱ्या शेकडो कामगारांच्या जिद्दीची ही मानवी यशोगाथा आहे. माणसाच्या अथांग चिकाटीने हिमालयाच्या कुशीत नवा मार्ग कोरला आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...मुख्य बोगद्याच्या भागातील खोदकाम पूर्ण झाल्याचे प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या ‘ब्रेकथ्रू ब्लास्ट’ कार्यक्रमास मंगळवारी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी उपस्थित होते. बोगद्याच्या ठिकाणी आयोजित कार्यक्रमाला जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उपस्थित होते. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला गती दिल्याबद्दल त्यांनी गडकरी यांच्या पुढाकाराचे कौतुक केले..‘‘झोजिला बोगद्याचे काम निर्णायक टप्प्यात पोहोचल्याने काश्मीर आणि लडाखमधील हिवाळ्यातील दळणवळण खंडित होण्याची समस्या अखेर संपुष्टात येईल,’’ असा विश्वास उमर अब्दुल्ला यांनी आज व्यक्त केला. या प्रकल्पामुळे अनेक दशकांनंतर प्रथमच काश्मीर आणि लडाख यांच्यात वर्षभर रस्ते वाहतूक सुरू राहिल, असे त्यांनी सांगितले..सुमारे १३.१५३ किमी लांबीचा हा बोगदा यशस्वीरीत्या पूर्ण होणे हा भारताच्या पायाभूत सुविधांच्या इतिहासातील एक ऐतिहासिक क्षण ठरला आहे.समुद्रसपाटीपासून ११,५०० फुटांपेक्षा जास्त उंचीवर, ‘मेघा इंजिनिअरिंग’च्या पथकाने जवळपास सहा वर्षे निसर्गाशी झुंज दिली. जानेवारी २०२३ मधील भीषण हिमस्खलनात १७० हून अधिक कामगार अडकले होते. ज्यांना भारतीय लष्कराच्या मदतीने सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले. या प्रकल्पात काम करणाऱ्या बाराशे लोकांपैकी ८० टक्के लोक स्थानिक जम्मू-काश्मीरचे होते. चोवीस तास काम सुरू ठेवण्यासाठी पर्वतांमध्येच वैद्यकीय सुविधा, निवासस्थाने आणि स्नो-ब्लोअर्ससह एक संपूर्ण यंत्रणा उभारण्यात आली होती..या बोगद्यामुळे कारगिल आणि लडाखमधील रहिवाशांचे हिवाळ्यातील ‘हंगामी विलगीकरण’ संपणार आहे. आरोग्य, शिक्षण, व्यापारी आणि पर्यटनासाठी वर्षभर सुरक्षित प्रवास शक्य होणार आहे. या दुर्गम प्रदेशाचे भविष्यच बदलून जाणार आहे. ;.अभियांत्रिकीचा चमत्कार’गडकरी म्हणाले, की प्रकल्प म्हणजे ‘अभियांत्रिकीचा चमत्कार’ आहे. यामुळे लडाखला सर्व ऋतूंमध्ये रस्तेमार्गे संपर्क उपलब्ध होईल. दरवर्षी हिवाळ्यात झोजिला खिंड बंद झाल्याने लडाखचा देशाच्या इतर भागांशी संपर्क अनेक महिने तुटत असे. आता.या बोगद्यामुळे आरोग्य सेवा, शिक्षण, पर्यटन आणि व्यापार क्षेत्रांना मोठी चालना मिळणार आहे..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.बोगद्याची बांधणी११,५७८ फूटजमिनीपासून उंची१३.१५३किलोमीटर लांबी९.५मीटर रुंदी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.