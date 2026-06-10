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Zojila Tunnel: ‘झोजिला बोगद्या’ची दोन्ही टोके जोडली! सहा वर्षांच्या अथक चिकाटीने कारगिल-लडाख जवळ; काम निर्णायक टप्प्यावर

India strategic Zojila Tunnel nearing completion: झोजिला बोगद्याची दोन्ही टोके जोडल्याने हिमालयाच्या कुशीतून नवा मार्ग खुला; कारगिल-लडाखसाठी वर्षभर सुरक्षित रस्ते दळणवळणाची ऐतिहासिक घडी
Historic Milestone Achieved as Zojila Tunnel Links Kashmir and Ladakh

Historic Milestone Achieved as Zojila Tunnel Links Kashmir and Ladakh

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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श्रीनगर : अखेरचा स्फोट झाला आणि टाळ्यांच्या कडकडाटात झोजिला बोगद्याची दोन्ही टोके एकमेकांना जोडली गेली. हा केवळ अभियांत्रिकीचा चमत्कार नाही, तर उणे ३० अंश सेल्सिअस तापमान, हिमवादळे आणि जीवघेण्या हिमस्खलनाचा सामना करणाऱ्या शेकडो कामगारांच्या जिद्दीची ही मानवी यशोगाथा आहे. माणसाच्या अथांग चिकाटीने हिमालयाच्या कुशीत नवा मार्ग कोरला आहे.

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