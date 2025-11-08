एज्युकेशन जॉब्स

Indian Air Force Recruitment: भारतीय वायुदलात अधिकारी होण्याची संधी; AFCAT 1 2026 भरतीची अधिसूचना जाहीर

Eligibility Criteria for AFCAT 1 2026: भारतीय वायुदलात अधिकारी म्हणून करिअर करणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांनासाठी आनंदाची बातमी आहे. आता भारतीय वायुदलाच्या सामान्य प्रवेश परीक्षेसाठी (AFCAT 1/2026) अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे
Eligibility Criteria for AFCAT 1 2026

Eligibility Criteria for AFCAT 1 2026

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Indian Air Force officer Job Vacancy: भारतीय वायुदलात अधिकारी म्हणून करिअर करणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांनासाठी आनंदाची बातमी आहे. आता भारतीय वायुदलाच्या सामान्य प्रवेश परीक्षेसाठी (AFCAT 1/2026) अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.

Loading content, please wait...
India
Indian Army Day
airforce
Army
Indian Air Force
Air Force
army officer
Air Force Day
Indian

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com