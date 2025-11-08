Indian Air Force Recruitment: भारतीय वायुदलात अधिकारी होण्याची संधी; AFCAT 1 2026 भरतीची अधिसूचना जाहीर

Indian Air Force officer Job Vacancy: भारतीय वायुदलात अधिकारी म्हणून करिअर करणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांनासाठी आनंदाची बातमी आहे. आता भारतीय वायुदलाच्या सामान्य प्रवेश परीक्षेसाठी (AFCAT 1/2026) अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे..या परीक्षेद्वारे, एखाद्याला वायुदलाच्या फ्लाइंग शाखेत तसेच ग्राउंड ड्युटी (तांत्रिक आणि गैर-तांत्रिक) शाखांमध्ये अधिकारी म्हणून नियुक्त केले जाऊ शकते. भरतीसाठी अर्ज प्रक्रिया ही १० नोव्हेंबर २०२५ पासून सुरू होईल आणि ९ डिसेंबर २०२५ ही अर्ज करण्याची शेवटची तारीख असेल. इच्छुक उमेदवारांनी अधिक माहितीसाठी भारतीय वायुदलाच्या अधिकृत वेबसाइट https://afcat.cdac.in ला भेट द्यावी..Konkan Diva Fort: रायगडच्या शेजारील गुप्त किल्ला, जेथे निसर्ग थांबतो; येत्या सुट्टीत नक्की भेट द्या!.शैक्षणिक पात्रताउमेदवार पदवीधर असावा. उड्डाण शाखेसाठी गणित आणि भौतिकशास्त्र हे आवश्यक विषय आहेत..वयोमर्यादाफ्लाइंग ब्रांचसाठी - २० ते २४ वर्षेग्राउंड ड्युटीसाठी (तांत्रिक/नॉन-टेक्निकल) - २० ते २६ वर्षेराष्ट्रीयत्व: उमेदवार भारतीय नागरिक असावा..Love You Muddu: सोलापूरच्या ‘रिलस्टार’ची प्रेमकहाणी ‘लव्ह यू मुद्दु’, आता मोठ्या पडद्यावर झळकणार! .निवड प्रक्रियाउमेदवारांची निवड AFCAT ऑनलाइन परीक्षा, SSB मुलाखत आणि वैद्यकीय तपासणीच्या आधारे केली जाईल. ही परीक्षा देशभरातील विविध केंद्रांवर घेतली जाईल.करिअर संधीभारतीय हवाई दलात अधिकारी होण्यासाठी AFCAT परीक्षा ही मुख्य आणि प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षा आहे. किंवा परीक्षेतून निवडलेल्या उमेदवारांना उत्कृष्ट प्रशिक्षण घेऊन देशाची सेवा करण्याची संधी मिळते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.