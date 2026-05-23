Bank Layoff: IT नंतर आता बँकिंग क्षेत्रातही नोकरकपातीचं वादळ; AI आणि रोबोट्समुळे 7000 कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात

Banking Jobs Under Threat Due to AI and Robots: IT कंपन्यांमध्ये सुरू झालेल्या नोकरकपातीच्या बातम्या अजून थंडावलेल्या नाहीत, तोपर्यंत आता बँकिंग क्षेत्रातूनही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. एकेकाळी हजारो लोकांच्या रोजगाराचा आधार असलेल्या बँकांमध्ये आता AI, ऑटोमेशन आणि रोबोट्सची एंट्री वाढत चालली आहे. त्यामुळे 'माणूस विरुद्ध मशीन' ही चर्चा पुन्हा रंगू लागली आहे. जगप्रसिद्ध स्टँडर्ड चारटर्ड बँकेने हजारो कर्मचाऱ्यांची पदे कमी करण्याची तयारी सुरू केल्याने बँकिंग क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे..माध्यमांमध्ये आलेल्या अहवालांनुसार, येत्या काही वर्षांत या बँकेतील सुमारे ७००० कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांना धोका निर्माण होऊ शकतो. डिजिटल बँकिंग, स्वयंचलन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालींवर वाढत्या भरामुळे अनेक विभागांमध्ये मानवी हस्तक्षेप कमी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे..लंडनमध्ये मुख्यालय असलेल्या या आंतरराष्ट्रीय बँकेत सध्या हजारो कर्मचारी काम करीत आहेत. परंतु खर्च कमी करणे, सेवा अधिक कार्यक्षम बनवणे आणि सुरक्षित डिजिटल यंत्रणा उभारणे यासाठी ही बँक मोठ्या प्रमाणावर तांत्रिक बदल राबवत आहे. या बदलांचा थेट परिणाम बॅक ऑफिस तसेच कॉर्पोरेट विभागांवर होईल, अशी माहिती दिली जात आहे..बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिल विंटर्स यांनी स्पष्ट केले की कर्मचाऱ्यांसाठी पर्यायी संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. काही कर्मचाऱ्यांना नव्या तांत्रिक जबाबदाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण देऊन त्यांना इतर विभागांमध्ये समाविष्ट करण्याचीही योजना असल्याचे त्यांनी नमूद केले..या बदलांचा परिणाम भारतातील बँकांच्या कार्यालयांवरही होऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. विशेषतः चेन्नई, बंगळुरू यांसारख्या शहरांमधील बॅक-ऑफिस कामकाजावर त्याचा ठसा उमटण्याची दाट शक्यता आहे. एआय आणि रोबोटिक्समुळे येत्या काळात बँकिंग क्षेत्रातील कामकाजाची रचना आणि पद्धती मोठ्या प्रमाणात बदलतील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.