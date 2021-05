AIMA MAT : इंटरनेट आधारित टेस्टच्या रजिस्ट्रेशनसाठी दोनच दिवस मुदत

सोलापूर : ऑल इंडिया मॅनेजमेंट असोसिएशन (एआयएमए) (AIMA MAT 2021 Registration) लवकरच एमएटी 2021 अंतर्गत इंटरनेट बेस्ड टेस्ट (आयबीटी) साठीची (AIMA MAT 2021 IBT Registration) विंडो लवकरच बंद करणार आहे. 30 मे 2021 रोजी घेण्यात येणाऱ्या रिमोट प्रॉक्‍टोर्ड इंटरनेट आधारित टेस्टसाठी ऑनलाइन नोंदणीची (Online Registration) अंतिम तारीख 27 मे 2021 आहे. दोनच दिवस शिल्लक आहेत. अशा परिस्थितीत उमेदवारांनी त्वरित अर्ज करावा. यासाठी एखाद्याने अधिकृत वेबसाइट mat.aima.in वर भेट द्यावी. (AIMA MAT 2021 Registration : Last date of registration for internet based test is 2 may)

अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवारांनी वेबसाइटला भेट द्यावी आणि पात्रतेचा निकष तपासावा. इंटरनेटवर आधारित चाचणी 30 मेपासून घेण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर, पुढील परीक्षा 2 जून, 4 जून, 6 जून, 8 जून, 10 जून आणि 13 जून 2021 रोजी घेण्यात येईल. 30 मे रोजी ज्या उमेदवारांना परीक्षा द्यावी लागेल त्यांना 27 मे पर्यंत नोंदणी करावी लागेल. प्रवेशपत्रे 28 मे 2021 रोजी दिली जातील.

असे करा रजिस्ट्रेशन

नोंदणी करण्यासाठी प्रथम अधिकृत वेबसाइट mat.aima.in वर भेट द्यावी. यानंतर होम पेजवर उपलब्ध असलेल्या रजिस्टर लिंकवर क्‍लिक करा. आता विनंती केलेली माहिती भरा आणि सबमिट करा. यानंतर आपल्या ई-मेल आयडी, पासवर्ड आणि जन्मतारखेवर लॉग इन करून अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करा. अर्ज केल्यानंतर भरलेला अर्ज डाउनलोड करा आणि तो प्रिंट करून तो सुरक्षित ठेवा.

दुसरीकडे, पेपर आधारित चाचणी आणि संगणक आधारित चाचणीसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रियाही सुरू आहे. पेपर आधारित चाचणीसाठी नोंदणी करण्याची शेवटची तारीख 6 जून 2021 आहे. 12 जून 2021 रोजी ही परीक्षा होणार आहे. यासाठी प्रवेशपत्रे 8 जून रोजी उपलब्ध असतील. त्याचबरोबर 13 जून 2021 रोजी घेण्यात येणाऱ्या संगणक आधारित चाचणीसाठी 7 जूनपर्यंत नोंदणी करता येईल. इच्छुक आणि पात्र उमेदवार ज्यांनी अद्याप नोंदणी केलेली नाही त्यांनी त्वरित नोंदणी करावी.