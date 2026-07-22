प्रज्ञाविकासाचा राजमार्ग : अखिल भारतीय सैनिक शाळा प्रवेश परीक्षा

जयवंत बोरसे, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शकशालेय वयातच राष्ट्रसेवेची स्वप्ने उराशी बाळगणाऱ्या आणि देशाच्या संरक्षण दलात अधिकारी होण्याचे ध्येय ठेवणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय’, डेहराडूनप्रमाणेच ‘सैनिक शाळा’ महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या शाळा केवळ शिक्षण देणारी केंद्रे नसून, भावी नेतृत्वाची ‘प्रशिक्षण केंद्रे’ आहेत. शिस्त, गुणवत्ता, शारीरिक तंदुरुस्ती आणि राष्ट्रप्रेम या चतुःसूत्रीवर आधारित हे शिक्षण विद्यार्थ्यांचा भक्कम पाया रचते. म्हणूनच, या शाळांमध्ये मिळणारा प्रवेश हा ध्येयपूर्तीची पहिली पायरी आहे; अत्यंत आव्हानात्मक अशी ‘अखिल भारतीय सैनिक शाळा प्रवेश परीक्षा’.सैनिक शाळा स्थापनेची मुख्य उद्दिष्ट्येसशस्त्र दलात करिअर ः विद्यार्थ्यांना लष्करी अधिकारी बनण्यासाठी आवश्यक असणारे गुण, नेतृत्वक्षमता आणि शिस्तप्रादेशिक समतोल ठेवणे ः संरक्षण दलांमधील अधिकारी संवर्गातील प्रादेशिक असमतोल कमी आणि समाजातील सर्व घटकांना उच्च दर्जाचे शालेय शिक्षण उपलब्धचारित्र्य आणि नागरिकत्व ः विद्यार्थ्यांमध्ये देशभक्ती, सांघिक भावना, कर्तव्यनिष्ठा आणि देशाप्रति आदराची भावना रुजवून एक आदर्श नागरिकाची जडण-घडण.सैनिकी शाळांची वैशिष्ट्ये शिस्त आणि नेतृत्व गुणांचा विकास सर्वांगीण विकासावर भर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाशी अभ्यासक्रम एनसीसी प्रशिक्षणातून सैनिकी वातावरणाची पूर्वतयारी देशभक्ती आणि चारित्र्य ः विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रप्रेम, स्वावलंबन, प्रामाणिकपणा आणि धर्मनिरपेक्षता या मूल्यांची रुजवणूकमहाराष्ट्रातील मुख्य सैनिकी शाळाकेंद्र सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयांतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या ३३ अधिकृत सैनिक शाळा आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्रात तीन अधिकृत सैनिक शाळा आहेत.सैनिक स्कूल, सातारा, सैनिक स्कूल, चंद्रपूर आणि सैनिक स्कूल, अंबाजोगाई (बीड).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.