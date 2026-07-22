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प्रज्ञाविकासाचा राजमार्ग : अखिल भारतीय सैनिक शाळा प्रवेश परीक्षा

शिस्त, नेतृत्वगुण आणि राष्ट्रप्रेमावर आधारित सैनिक शाळांचे प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांना लष्करी अधिकारी होण्यासाठी भक्कम पाया घडवते; अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा हीच या प्रवासाची पहिली आणि महत्त्वाची पायरी ठरते
Sainik Schools focus on discipline, leadership, physical fitness and academic excellence to prepare future defence officers.

Sainik Schools focus on discipline, leadership, physical fitness and academic excellence to prepare future defence officers.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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जयवंत बोरसे, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक

शालेय वयातच राष्ट्रसेवेची स्वप्ने उराशी बाळगणाऱ्या आणि देशाच्या संरक्षण दलात अधिकारी होण्याचे ध्येय ठेवणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय’, डेहराडूनप्रमाणेच ‘सैनिक शाळा’ महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या शाळा केवळ शिक्षण देणारी केंद्रे नसून, भावी नेतृत्वाची ‘प्रशिक्षण केंद्रे’ आहेत. शिस्त, गुणवत्ता, शारीरिक तंदुरुस्ती आणि राष्ट्रप्रेम या चतुःसूत्रीवर आधारित हे शिक्षण विद्यार्थ्यांचा भक्कम पाया रचते. म्हणूनच, या शाळांमध्ये मिळणारा प्रवेश हा ध्येयपूर्तीची पहिली पायरी आहे; अत्यंत आव्हानात्मक अशी ‘अखिल भारतीय सैनिक शाळा प्रवेश परीक्षा’

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